Преимущества

Оборудован надежным электродвигателем с медной обмоткой.

Устойчивое основание.

Качественное исполнение.

Долгий срок службы.

Антикоррозийное покрытие.

Сверлильный станок Кратон DM-16/500 4 02 04 008 оснащается 9 скоростными режимами для эффективного сверления материалов широкого спектра твердости. Обмотка двигателя выполнена из меди, что гарантирует бесперебойную и долгую эксплуатацию станка. Модель питается от бытовой электросети переменного тока, что позволяет размещать ее в гараже или небольшой мастерской. Конструкция оборудования дает возможность использовать в качестве оснастки широкий диапазон режущего инструмента с диаметром хвостовика от 1.5 мм до 16 мм. В комплект поставки входят тиски для быстрого и жесткого закрепления деревянной детали в зоне обработки. Рабочая зона сверлильного станка Кратон DM-16/500 4 02 04 008 закрывается прозрачным экраном, который успешно препятствует вылету стружки в глаза оператора.