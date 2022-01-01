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Сверлильный станок Кратон DM-16/500
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильный станок Кратон DM-16/500
    Арт. О00000031787
    Сверлильный станок Кратон DM-16/500
    Сверлильный станок Кратон DM-16/500
    Сверлильный станок Кратон DM-16/500
    Сверлильный станок Кратон DM-16/500
    Сверлильный станок Кратон DM-16/500
    Сверлильный станок Кратон DM-16/500
    Сверлильный станок Кратон DM-16/500
    Сверлильный станок Кратон DM-16/500
    Сверлильный станок Кратон DM-16/500
    Сверлильный станок Кратон DM-16/500
      Сверлильный станок Кратон DM-16/500
      Сверлильный станок Кратон DM-16/500
      Сверлильный станок Кратон DM-16/500
      Сверлильный станок Кратон DM-16/500
      Сверлильный станок Кратон DM-16/500
      Сверлильный станок Кратон DM-16/500
      Сверлильный станок Кратон DM-16/500
      Сверлильный станок Кратон DM-16/500
      Сверлильный станок Кратон DM-16/500
      Сверлильный станок Кратон DM-16/500

      Сверлильный станок Кратон DM-16/500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031787

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		500
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверлильный станок Кратон DM-16/500 4 02 04 008 оснащается 9 скоростными режимами для эффективного сверления материалов широкого спектра твердости. Обмотка двигателя выполнена из меди, что гарантирует бесперебойную и долгую эксплуатацию станка. Модель питается от бытовой электросети переменного тока, что позволяет размещать ее в гараже или небольшой мастерской. Конструкция оборудования дает возможность использовать в качестве оснастки широкий диапазон режущего инструмента с диаметром хвостовика от 1.5 мм до 16 мм. В комплект поставки входят тиски для быстрого и жесткого закрепления деревянной детали в зоне обработки. Рабочая зона сверлильного станка Кратон DM-16/500 4 02 04 008 закрывается прозрачным экраном, который успешно препятствует вылету стружки в глаза оператора.

        Преимущества

        • Оборудован надежным электродвигателем с медной обмоткой.
        • Устойчивое основание.
        • Качественное исполнение.
        • Долгий срок службы.
        • Антикоррозийное покрытие.