Преимущества

Оборудован надежным электродвигателем с медной обмоткой

Устойчивое основание

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Антикоррозийное покрытие

Сверлильный станок Кратон DM-16/450 4 02 04 009 позволяет работать в 12 скоростных режимах. Медная обмотка двигателя способствует стабильной и продолжительной эксплуатации агрегата. Модель питается от бытовой электросети переменного тока, что позволяет размещать ее в гараже или небольшой мастерской. Конструкция оборудования дает возможность использовать в качестве оснастки широкий диапазон режущего инструмента с диаметром хвостовика от 1.5 мм до 16 мм. В комплект поставки входят тиски для быстрого и жесткого закрепления деревянной детали в зоне обработки. Рабочая зона сверлильного станка Кратон DM-16/450 4 02 04 009 закрывается прозрачным экраном, который успешно препятствует вылету стружки в глаза оператора.