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Сверлильный станок Кратон DM-16/450
16 990 ₽
17 990 ₽
Сверлильные станки
    Сверлильный станок Кратон DM-16/450
    Арт. О00000031788
    Сверлильный станок Кратон DM-16/450
    Сверлильный станок Кратон DM-16/450
    Сверлильный станок Кратон DM-16/450
    Сверлильный станок Кратон DM-16/450
    Сверлильный станок Кратон DM-16/450
    Сверлильный станок Кратон DM-16/450
      Сверлильный станок Кратон DM-16/450
      Сверлильный станок Кратон DM-16/450
      Сверлильный станок Кратон DM-16/450
      Сверлильный станок Кратон DM-16/450
      Сверлильный станок Кратон DM-16/450
      Сверлильный станок Кратон DM-16/450

      Сверлильный станок Кратон DM-16/450

      • -1 000 ₽
      16 990 ₽
      17 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. О00000031788

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		450
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 000 ₽
      16 990 ₽
      17 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверлильный станок Кратон DM-16/450 4 02 04 009 позволяет работать в 12 скоростных режимах. Медная обмотка двигателя способствует стабильной и продолжительной эксплуатации агрегата. Модель питается от бытовой электросети переменного тока, что позволяет размещать ее в гараже или небольшой мастерской. Конструкция оборудования дает возможность использовать в качестве оснастки широкий диапазон режущего инструмента с диаметром хвостовика от 1.5 мм до 16 мм. В комплект поставки входят тиски для быстрого и жесткого закрепления деревянной детали в зоне обработки. Рабочая зона сверлильного станка Кратон DM-16/450 4 02 04 009 закрывается прозрачным экраном, который успешно препятствует вылету стружки в глаза оператора.

        Преимущества

        • Оборудован надежным электродвигателем с медной обмоткой
        • Устойчивое основание
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы
        • Антикоррозийное покрытие