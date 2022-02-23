Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-46 90460
Арт. X1314021021
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|500
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Напряжение сети, В
|220
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- Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-46 90460 имеет широкою область применения, от бытового использования в гараже или частном доме до использования в не больших столярных мастерских. Станок предназначен для получения сквозных или глухих отверстий в материалах из древесины или пластика. Экономичный электродвигатель и ременная передача с 9 ступенями обеспечивают оптимальный подход к обработке.
Преимущества
- Защитный экран сверлильного станка с тисками Энкор Корвет-46 90460 исключает вылетание стружки на оператора, кроме того не закрывает обзор зоны обработки
- Три рукояти с пластиковыми наконечниками для опускания шпинделя делают рабочий процесс удобным
- Возможность подъема и опускания рабочего стола позволяют подогнать заготовку под шпиндель в зависимости от ее габаритов
- Быстрозажимные тиски, которые входят в комплект, дают возможность быстро зафиксировать заготовку для сверления, и также быстро извлечь ее после обработки
- Специальные пазы в основании позволяют устанавливать зажимное оборудование, чтобы обрабатывать заготовки более крупных размеров
- Экономичный электродвигатель на 500 Вт
- 9 скоростей вращения шпинделя
- Ременная передача защищает двигатель от перегрузок и снижает уровень шума
- Простота эксплуатации
- Малые габариты и вес