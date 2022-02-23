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Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-46 90460
4.0
2
11 900 ₽
Сверлильные станки
    Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-46 90460
    Арт. X1314021021
    4.0
    2
    Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-46 90460
    Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-46 90460
    Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-46 90460
    Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-46 90460
      Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-46 90460
      Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-46 90460
      Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-46 90460
      Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-46 90460

      Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-46 90460

      11 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 582 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X1314021021
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		500
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      11 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 582 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-46 90460 имеет широкою область применения, от бытового использования в гараже или частном доме до использования в не больших столярных мастерских. Станок предназначен для получения сквозных или глухих отверстий в материалах из древесины или пластика. Экономичный электродвигатель и ременная передача с 9 ступенями обеспечивают оптимальный подход к обработке.

        Преимущества

        • Защитный экран сверлильного станка с тисками Энкор Корвет-46 90460 исключает вылетание стружки на оператора, кроме того не закрывает обзор зоны обработки
        • Три рукояти с пластиковыми наконечниками для опускания шпинделя делают рабочий процесс удобным
        • Возможность подъема и опускания рабочего стола позволяют подогнать заготовку под шпиндель в зависимости от ее габаритов
        • Быстрозажимные тиски, которые входят в комплект, дают возможность быстро зафиксировать заготовку для сверления, и также быстро извлечь ее после обработки
        • Специальные пазы в основании позволяют устанавливать зажимное оборудование, чтобы обрабатывать заготовки более крупных размеров
        • Экономичный электродвигатель на 500 Вт
        • 9 скоростей вращения шпинделя
        • Ременная передача защищает двигатель от перегрузок и снижает уровень шума
        • Простота эксплуатации
        • Малые габариты и вес