Преимущества

Защитный экран сверлильного станка с тисками Энкор Корвет-46 90460 исключает вылетание стружки на оператора, кроме того не закрывает обзор зоны обработки

Три рукояти с пластиковыми наконечниками для опускания шпинделя делают рабочий процесс удобным

Возможность подъема и опускания рабочего стола позволяют подогнать заготовку под шпиндель в зависимости от ее габаритов

Быстрозажимные тиски, которые входят в комплект, дают возможность быстро зафиксировать заготовку для сверления, и также быстро извлечь ее после обработки

Специальные пазы в основании позволяют устанавливать зажимное оборудование, чтобы обрабатывать заготовки более крупных размеров

Экономичный электродвигатель на 500 Вт

9 скоростей вращения шпинделя

Ременная передача защищает двигатель от перегрузок и снижает уровень шума

Простота эксплуатации

Малые габариты и вес

Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-46 90460 имеет широкою область применения, от бытового использования в гараже или частном доме до использования в не больших столярных мастерских. Станок предназначен для получения сквозных или глухих отверстий в материалах из древесины или пластика. Экономичный электродвигатель и ременная передача с 9 ступенями обеспечивают оптимальный подход к обработке.