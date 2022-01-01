Преимущества

Оборудован надежным электродвигателем с медной обмоткой

Устойчивое основание

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Антикоррозийное покрытие

Сверлильный станок Кратон DM-13/350 4 02 04 007 оснащается тисками для быстрого и жесткого закрепления деревянной детали в зоне обработки. Модель питается от бытовой электросети переменного тока, что позволяет размещать ее в гараже или небольшой мастерской. Конструкция агрегата дает возможность использовать в качестве оснастки широкий диапазон режущего инструмента с диаметром хвостовика от 1.5 мм до 13 мм. Рабочая зона сверлильного станка Кратон DM-13/350 4 02 04 007 закрывается прозрачным экраном, который препятствует вылету стружки в глаза оператора.