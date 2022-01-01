Сверлильный станок Кратон DM-13/350
Арт. О00000031786
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|350
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Напряжение сети, В
|220
- Сверлильный станок Кратон DM-13/350 4 02 04 007 оснащается тисками для быстрого и жесткого закрепления деревянной детали в зоне обработки. Модель питается от бытовой электросети переменного тока, что позволяет размещать ее в гараже или небольшой мастерской. Конструкция агрегата дает возможность использовать в качестве оснастки широкий диапазон режущего инструмента с диаметром хвостовика от 1.5 мм до 13 мм. Рабочая зона сверлильного станка Кратон DM-13/350 4 02 04 007 закрывается прозрачным экраном, который препятствует вылету стружки в глаза оператора.
Преимущества
- Оборудован надежным электродвигателем с медной обмоткой
- Устойчивое основание
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы
- Антикоррозийное покрытие