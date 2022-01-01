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Сверлильный станок Кратон DM-13/350
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильный станок Кратон DM-13/350
    Арт. О00000031786
    Сверлильный станок Кратон DM-13/350
    Сверлильный станок Кратон DM-13/350
    Сверлильный станок Кратон DM-13/350
    Сверлильный станок Кратон DM-13/350
    Сверлильный станок Кратон DM-13/350
    Сверлильный станок Кратон DM-13/350
    Сверлильный станок Кратон DM-13/350
    Сверлильный станок Кратон DM-13/350
    Сверлильный станок Кратон DM-13/350
      Сверлильный станок Кратон DM-13/350
      Сверлильный станок Кратон DM-13/350
      Сверлильный станок Кратон DM-13/350
      Сверлильный станок Кратон DM-13/350
      Сверлильный станок Кратон DM-13/350
      Сверлильный станок Кратон DM-13/350
      Сверлильный станок Кратон DM-13/350
      Сверлильный станок Кратон DM-13/350
      Сверлильный станок Кратон DM-13/350

      Сверлильный станок Кратон DM-13/350

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031786

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		350
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверлильный станок Кратон DM-13/350 4 02 04 007 оснащается тисками для быстрого и жесткого закрепления деревянной детали в зоне обработки. Модель питается от бытовой электросети переменного тока, что позволяет размещать ее в гараже или небольшой мастерской. Конструкция агрегата дает возможность использовать в качестве оснастки широкий диапазон режущего инструмента с диаметром хвостовика от 1.5 мм до 13 мм. Рабочая зона сверлильного станка Кратон DM-13/350 4 02 04 007 закрывается прозрачным экраном, который препятствует вылету стружки в глаза оператора.

        Преимущества

        • Оборудован надежным электродвигателем с медной обмоткой
        • Устойчивое основание
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы
        • Антикоррозийное покрытие