Сверло ступенчатое по металлу Hardcore 142439, 4-39 мм, 13 ступеней
Арт. О00000008527
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36
- Сверло ступенчатое HSS по металлу 13 ступеней 4-39 мм предназначено для сверления отверстий различного диаметра в листовых металлических и пластиковых материалах. Допускается и рекомендуется выполнять работу с использованием СОЖ. Лазерная заточка режущих кромок. Назначение: для сверления отверстий в тонких материалах (листовая сталь, цветные металлы, пластмасса), а также для рассверливания существующих отверстий