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Аккумулятор Greenworks G24B2 2926707, 24V, 2 А.ч
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Greenworks G24B2 2926707, 24V, 2 А.ч
    Арт. О00000031524
    Аккумулятор Greenworks G24B2 2926707, 24V, 2 А.ч
    Аккумулятор Greenworks G24B2 2926707, 24V, 2 А.ч
      Аккумулятор Greenworks G24B2 2926707, 24V, 2 А.ч
      Аккумулятор Greenworks G24B2 2926707, 24V, 2 А.ч

      Аккумулятор Greenworks G24B2 2926707, 24V, 2 А.ч

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031524

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Совместимость
      		Greenworks
      Время работы без подзарядки, мин
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор GreenWorks G24B2 24 вольта - современная модель литий-ионных аккумуляторов, изготовленная по самой современной технологии. Состоит из ячеек самого высокого класса - А++. Применяется в линейке всех устройств Greenworks G-24. Данные ячейки находятся под управлением специальной платы, интеллектуальная программа которой регулирует заряд/разряд в каждой ячейке одновременно, благодаря этому увеличивается срок службы аккумулятора (до 2000 циклов заряд-разряд), время работы устройства от аккумулятора (на 20%), а главное - нет потери мощности инструмента при разряде батареи. Емкость составляет 2 А/ч. Ячейки заключены в ударопрочный корпус. Условия для идеального хранения - 40% заряда и температура выше 0 С. Зарядное устройство поставляется отдельно. Время заряда аккумулятора - 45 мин.

        Преимущества

        • Плата управления для балансировки напряжения в ячейках при заряде/разряде батареи
        • Чип для защиты от перегрева/перезаряда и глубокого разряда
        • Долгий срок службы, до 2000 циклов заряда-разряда
        • Время заряда - 45 мин
        • Ударопрочный корпус
        • Индикатор заряда батареи
        • Совместимость со всеми устройствами из линейки Greenworks G-24V