Аккумулятор Greenworks G24B2 2926707, 24V, 2 А.ч

Преимущества

Плата управления для балансировки напряжения в ячейках при заряде/разряде батареи

Чип для защиты от перегрева/перезаряда и глубокого разряда

Долгий срок службы, до 2000 циклов заряда-разряда

Время заряда - 45 мин

Ударопрочный корпус

Индикатор заряда батареи

Совместимость со всеми устройствами из линейки Greenworks G-24V

Аккумулятор GreenWorks G24B2 24 вольта - современная модель литий-ионных аккумуляторов, изготовленная по самой современной технологии. Состоит из ячеек самого высокого класса - А++. Применяется в линейке всех устройств Greenworks G-24. Данные ячейки находятся под управлением специальной платы, интеллектуальная программа которой регулирует заряд/разряд в каждой ячейке одновременно, благодаря этому увеличивается срок службы аккумулятора (до 2000 циклов заряд-разряд), время работы устройства от аккумулятора (на 20%), а главное - нет потери мощности инструмента при разряде батареи. Емкость составляет 2 А/ч. Ячейки заключены в ударопрочный корпус. Условия для идеального хранения - 40% заряда и температура выше 0 С. Зарядное устройство поставляется отдельно. Время заряда аккумулятора - 45 мин.