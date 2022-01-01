Аккумуляторы для шуруповерта 10.8 вольт
Найдено 4 товара
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- 1 575 ₽1 810 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 10.8 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -235 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12, 10.8 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 10.8 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 10.8 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторы для шуруповерта 10.8 вольт в Москве по цене от 1575 до 8996 рублей. В наличии более 4 наименований. Аккумуляторы для шуруповерта 10.8 вольт можно купить с доставкой в Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.