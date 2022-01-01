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Аккумуляторы для электро­инструмента

Наборы аккумуляторов Metabo

Найдено 3 товара
  • Совместимость: Metabo
  • Количество аккумуляторов в комплекте, шт.: от 2
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить наборы аккумуляторов metabo в Москве по цене от 13260 до 28830 рублей. В наличии более 3 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.