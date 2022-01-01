Аналоги аккумулятора Dewalt
Найдено 12 товаров
- Li-ion аккумуляторы для инструмента
- Аккумуляторы 10.8 вольт для инструмента
- Аккумуляторы 12 вольт для инструмента
- Аккумуляторы 14.4 вольт для инструмента
- Аккумуляторы 18 вольт для инструмента
- Аккумуляторы 20 вольт для инструмента
- Аккумуляторы 24 вольта для инструмента
- Аккумуляторы 36 вольт для инструмента
- Аккумуляторы 40 вольт для инструмента
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- 6 379 ₽8 280 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 901 ₽
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- 4 400 ₽4 980 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -580 ₽
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- 4 500 ₽5 750 ₽Индикатор заряда аккумулятора: Да
- -1 250 ₽
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- 15 424 ₽18 300 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18, 54 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -2 876 ₽
-
- 13 900 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18, 54 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- 2 400 ₽3 155 ₽Тип аккумулятора: Ni-MhНапряжение аккумулятора: 14.4 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -755 ₽
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- 6 900 ₽7 810 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -910 ₽
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- 1 400 ₽1 810 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 10.8 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -410 ₽
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- Нет в наличииИндикатор заряда аккумулятора: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
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