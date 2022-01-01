Аккумуляторы для садовой техники
Найдено: 50 товаров
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- 6 699 ₽8 280 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 581 ₽
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- 2 845 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- 3 189 ₽4 700 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 511 ₽
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- 4 690 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 21 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Персональная скидка
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- 4 665 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- 4 340 ₽5 490 ₽
- -1 150 ₽
- Персональная скидка
- 6 150 ₽6 890 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -740 ₽
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- 15 316 ₽18 300 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18, 54 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -2 984 ₽
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- 12 010 ₽Индикатор заряда аккумулятора: Да
- 7 599 ₽12 790 ₽
- -5 191 ₽
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- 9 499 ₽15 990 ₽
- -6 491 ₽
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- Персональная скидка
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- 2 875 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 14.4 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- 11 990 ₽
- Персональная скидка
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- 1 575 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 10.8 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- 11 685 ₽
- 7 419 ₽7 810 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -391 ₽
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- 13 800 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- 8 778 ₽9 240 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 20 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -462 ₽
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- 5 025 ₽5 290 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 20 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -265 ₽
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- Нет в наличии
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 24 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторы для садовой техники в городе Ярославль по цене от 1575 до 28830 рублей. В наличии более 50 наименований. Аккумуляторы для садовой техники можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.