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Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
5.0
1
4 690 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
  • Персональная скидка
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
Арт. О00000007720
5.0
1
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
  • Персональная скидка
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)

Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)

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4 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000007720
5.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Совместимость
Patriot
Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • BR 21V(Max) Li-ion 4,0Ah PRO UES – аккумулятор с емкостью 4 Ah, предназначенный для использования с инструментами Patriot UES напряжением 18-21 В. Аккумулятор не обладает эффектом памяти, поэтому его можно заряжать на любой стадии разрядки. Имеет защиту от саморазряда - может длительное время храниться в заряженном состоянии. Обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы инструмента. Также данные аккумуляторы отличаются ударопрочным корпусом и амортизирующими нескользящими накладками, которые защищают устройство от удара при падении. Аккумулятор оснащен индикатором уровня заряда.

    Преимущества

    • Единая аккумуляторная платформа UES – аккумуляторы, совместимые с большинством аккумуляторной техники Patriot
    • Li-ion – можно производить зарядку в любое время, не зависимо от уровня заряда
    • Амортизирующие нескользящие накладки