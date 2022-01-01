Аналоги аккумуляторов для шуруповерта
Найдено 119 товаров
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- 6 379 ₽8 280 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 901 ₽
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- 3 490 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 24 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Персональная скидка
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- 3 599 ₽4 810 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 14.4 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 211 ₽
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- 3 540 ₽4 700 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 160 ₽
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- 3 000 ₽3 800 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -800 ₽
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- 4 400 ₽4 980 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -580 ₽
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- 2 372 ₽2 790 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 21 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -418 ₽
- Персональная скидка
- 5 399 ₽7 580 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -2 181 ₽
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- 4 690 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 21 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Персональная скидка
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- 15 424 ₽18 300 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18, 54 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -2 876 ₽
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- 3 320 ₽3 570 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -250 ₽
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- 3 420 ₽5 580 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -2 160 ₽
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- 2 049 ₽2 450 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -401 ₽
- Персональная скидка
- 13 900 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18, 54 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- 9 400 ₽12 010 ₽Индикатор заряда аккумулятора: Да
- -2 610 ₽
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- 2 200 ₽2 890 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -690 ₽
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- 2 300 ₽2 930 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -630 ₽
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- 2 200 ₽2 890 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 14.4 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -690 ₽
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- 2 000 ₽2 650 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 14.4 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -650 ₽
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- 2 200 ₽2 890 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -690 ₽
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- 2 400 ₽3 155 ₽Тип аккумулятора: Ni-MhНапряжение аккумулятора: 14.4 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -755 ₽
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- 3 600 ₽4 680 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 080 ₽
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- 1 600 ₽2 130 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -530 ₽
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- 1 749 ₽2 450 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -701 ₽
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