Аккумуляторы 20 вольт для инструмента
Найдено 5 товаров
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- 8 390 ₽8 750 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 20 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -360 ₽
- Персональная скидка
- 4 790 ₽4 999 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 20 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -209 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 20 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 20 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 20 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторы 20 вольт для инструмента в Москве по цене от 2230 до 8390 рублей. В наличии более 5 наименований. Аккумуляторы 20 вольт для инструмента можно купить с доставкой в Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.