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Зарядное устройство для аккумуляторного блока (4 А/ч; 18 В; Li-ion) Интерскол ЗУ-4/18 2401.026
1 395 ₽
1 550 ₽
Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство для аккумуляторного блока (4 А/ч; 18 В; Li-ion) Интерскол ЗУ-4/18 2401.026
    Арт. УСЦ00005505
    Зарядное устройство для аккумуляторного блока (4 А/ч; 18 В; Li-ion) Интерскол ЗУ-4/18 2401.026

      Зарядное устройство для аккумуляторного блока (4 А/ч; 18 В; Li-ion) Интерскол ЗУ-4/18 2401.026

      • -155 ₽
      1 395 ₽
      1 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. УСЦ00005505

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для аккумуляторов, В
      		18
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      • -155 ₽
      1 395 ₽
      1 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Зарядное устройство слайдерного типа, применяется для заряда любых аккумуляторных батарей слайдерного типа 18В Li-ion АПИ. Совместимо со всеми модификациями моделей инструментов, первые три цифры артикула которых указаны ниже. Время полного заряда батареи зависит от ее ёмкости и уровня остаточного заряда. Для аккумуляторов с указанной ёмкостью 4,0 Ач и 5,0 Ач время заряда составляет 65±10% мин. Совместимость с инструментами: 384, 573, 574, 575, 577, 578, 579, а так же все модели АПИ 18В. Совместимость с батареями: 2400.021, 2400.022, (384.02.03.00.00, 384.02.03.00.01 - батареи Л3 18В).

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокое качество
        • Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени