Зарядное устройство для аккумуляторного блока (4 А/ч; 18 В; Li-ion) Интерскол ЗУ-4/18 2401.026
Арт. УСЦ00005505
Зарядное устройство для аккумуляторного блока (4 А/ч; 18 В; Li-ion) Интерскол ЗУ-4/18 2401.026
Арт. УСЦ00005505
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для аккумуляторов, В
|18
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
- Зарядное устройство слайдерного типа, применяется для заряда любых аккумуляторных батарей слайдерного типа 18В Li-ion АПИ. Совместимо со всеми модификациями моделей инструментов, первые три цифры артикула которых указаны ниже. Время полного заряда батареи зависит от ее ёмкости и уровня остаточного заряда. Для аккумуляторов с указанной ёмкостью 4,0 Ач и 5,0 Ач время заряда составляет 65±10% мин. Совместимость с инструментами: 384, 573, 574, 575, 577, 578, 579, а так же все модели АПИ 18В. Совместимость с батареями: 2400.021, 2400.022, (384.02.03.00.00, 384.02.03.00.01 - батареи Л3 18В).
Преимущества
- Надежность
- Высокое качество
- Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени