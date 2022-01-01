Зарядное устройство для аккумуляторного блока (4 А/ч; 18 В; Li-ion) Интерскол ЗУ-4/18 2401.026

Преимущества

Надежность

Высокое качество

Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени

Зарядное устройство слайдерного типа, применяется для заряда любых аккумуляторных батарей слайдерного типа 18В Li-ion АПИ. Совместимо со всеми модификациями моделей инструментов, первые три цифры артикула которых указаны ниже. Время полного заряда батареи зависит от ее ёмкости и уровня остаточного заряда. Для аккумуляторов с указанной ёмкостью 4,0 Ач и 5,0 Ач время заряда составляет 65±10% мин. Совместимость с инструментами: 384, 573, 574, 575, 577, 578, 579, а так же все модели АПИ 18В. Совместимость с батареями: 2400.021, 2400.022, (384.02.03.00.00, 384.02.03.00.01 - батареи Л3 18В).