Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
Арт. О00000007730
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Подходит для аккумуляторов, В
|18
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
- Patriot GL 210 21V(Max) 2.2A UES - зарядное устройство, предназначенное для заряда Li-ion аккумуляторов с напряжением 18-21В. Система зарядки обеспечивает максимальное время работы и срок службы аккумулятора. Светодиодная индикация дает возможность визуально контролировать процесс зарядки аккумуляторов. Данное зарядное устройство можно закреплять на стену.
Преимущества
- Единая аккумуляторная платформа UES – аккумуляторы, совместимые с большинством аккумуляторной техники Patriot
- Li-ion – можно производить зарядку в любое время, не зависимо от уровня заряда
- Светодиодная индикация процесса зарядки