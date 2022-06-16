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Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
5.0
2
Найти аналог
Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
    Арт. О00000007730
    5.0
    2
    Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
    Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
    Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
    Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
    Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
    Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
      Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
      Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
      Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
      Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
      Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
      Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max

      Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000007730
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Подходит для аккумуляторов, В
      		18
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Patriot GL 210 21V(Max) 2.2A UES - зарядное устройство, предназначенное для заряда Li-ion аккумуляторов с напряжением 18-21В. Система зарядки обеспечивает максимальное время работы и срок службы аккумулятора. Светодиодная индикация дает возможность визуально контролировать процесс зарядки аккумуляторов. Данное зарядное устройство можно закреплять на стену.

        Преимущества

        • Единая аккумуляторная платформа UES – аккумуляторы, совместимые с большинством аккумуляторной техники Patriot
        • Li-ion – можно производить зарядку в любое время, не зависимо от уровня заряда
        • Светодиодная индикация процесса зарядки