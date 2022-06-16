Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max

Преимущества

Единая аккумуляторная платформа UES – аккумуляторы, совместимые с большинством аккумуляторной техники Patriot

Li-ion – можно производить зарядку в любое время, не зависимо от уровня заряда

Светодиодная индикация процесса зарядки

Patriot GL 210 21V(Max) 2.2A UES - зарядное устройство, предназначенное для заряда Li-ion аккумуляторов с напряжением 18-21В. Система зарядки обеспечивает максимальное время работы и срок службы аккумулятора. Светодиодная индикация дает возможность визуально контролировать процесс зарядки аккумуляторов. Данное зарядное устройство можно закреплять на стену.