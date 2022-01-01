Аккумулятор Практика для Bosch 14,4В 1,5Ач Li-ion блистер 910-416
Арт. О00000014862
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|Bosch
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Время работы без подзарядки, мин
|60
- Аккумулятор Li-ION ПРАКТИКА 910-416 предназначается для инструмента BOSCH с напряжением 14.4 В. Li-Ion аккумулятор не имеет "эффекта памяти": его можно подзарядить в любое время, не дожидаясь полной разрядки, также данный аккумулятор имеет низкий саморазряд.
Преимущества
- Надежность
- Высокое качество
- Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени