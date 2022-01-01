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Аккумулятор Практика для Bosch 14,4В 1,5Ач Li-ion блистер 910-416
2 280 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика для Bosch 14,4В 1,5Ач Li-ion блистер 910-416
    Арт. О00000014862
    Аккумулятор Практика для Bosch 14,4В 1,5Ач Li-ion блистер 910-416
    Аккумулятор Практика для Bosch 14,4В 1,5Ач Li-ion блистер 910-416
    Аккумулятор Практика для Bosch 14,4В 1,5Ач Li-ion блистер 910-416
      Аккумулятор Практика для Bosch 14,4В 1,5Ач Li-ion блистер 910-416
      Аккумулятор Практика для Bosch 14,4В 1,5Ач Li-ion блистер 910-416
      Аккумулятор Практика для Bosch 14,4В 1,5Ач Li-ion блистер 910-416

      Аккумулятор Практика для Bosch 14,4В 1,5Ач Li-ion блистер 910-416

      2 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014862

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Bosch
      Время работы без подзарядки, мин
      		60
      Все характеристики
      2 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Li-ION ПРАКТИКА 910-416 предназначается для инструмента BOSCH с напряжением 14.4 В. Li-Ion аккумулятор не имеет "эффекта памяти": его можно подзарядить в любое время, не дожидаясь полной разрядки, также данный аккумулятор имеет низкий саморазряд.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокое качество 
        • Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени