Аналоги аккумуляторов для шуруповерта Hitachi
Найдено 6 товаров
- Ni-cd аккумуляторы для шуруповерта
- Аккумуляторы для шуруповерта 10.8 вольт
- Аккумуляторы для шуруповерта 12 вольт
- Аккумуляторы для шуруповерта 14.4 вольт
- Аккумуляторы для шуруповерта 20 вольт
- Аккумуляторы для шуруповерта 21 вольт
- Аккумуляторы для шуруповерта 24 вольта
- Литиевые аккумуляторы для шуруповерта
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- 2 200 ₽2 890 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -690 ₽
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- 1 749 ₽2 450 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -701 ₽
- Персональная скидка
- 4 000 ₽5 065 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 14.4 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 065 ₽
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- 2 200 ₽2 875 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 14.4 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -675 ₽
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- 1 900 ₽2 505 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 14.4 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -605 ₽
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- 1 800 ₽2 360 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 10.8 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -560 ₽
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