Аккумулятор Практика 031-655 (запчасть для инструмента Makita, обойма, NiCd, 12В, емкость 1,5Ач)

Аккумулятор Практика 031-655 (запчасть для Makita)
Арт. X169752039
Характеристики
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Производитель
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Для садовой техники
|Нет
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Совместимость
|Makita
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Время работы без подзарядки, мин
|60
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Практика 031-655 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов Makita, аналог PA12, 1220, 1200A. Подходит для инструментов 6270D, 8270D, 6271D, 8271D, 6317D, 6319D, 8414D, 6980D, 6918D, 6706D, 4191D, HR160DWAE, UC120DWAE, WR250DWAE, SC120DRA, SC130DRA, 4331DWD, 4013D, ML122, ML124. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.
Преимущества
- Совместим с зарядными устройствами DC1414; DC1439; DC1422; DC1822; DC1804; BMR100
- Напряжение 12В
- Емкость 1,5Ач
- Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин