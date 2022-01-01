Аккумуляторы для шуруповерта 12 вольт Li-ion
Найдено 16 товаров
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- 3 540 ₽4 700 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 160 ₽
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- 5 900 ₽7 500 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 600 ₽
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- 16 200 ₽20 600 ₽Индикатор заряда аккумулятора: Да
- -4 400 ₽
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- 800 ₽1 090 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -290 ₽
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- 8 300 ₽10 600 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -2 300 ₽
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- 1 200 ₽1 575 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 10.8, 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -375 ₽
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- 2 190 ₽2 290 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -100 ₽
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- 8 100 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Персональная скидка
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- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12, 10.8 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличии
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 10.8, 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторы для шуруповерта 12 вольт li-ion в Москве по цене от 800 до 16200 рублей. В наличии более 16 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.