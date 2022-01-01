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Аккумулятор Практика 776-812 для инструментов Интерскол, 12В
2 299 ₽
2 595 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика 776-812 для инструментов Интерскол, 12В
    Арт. С00000022163
    Аккумулятор Практика 776-812 для инструментов Интерскол, 12В
    Аккумулятор Практика 776-812 для инструментов Интерскол, 12В
    Аккумулятор Практика 776-812 для инструментов Интерскол, 12В
    Аккумулятор Практика 776-812 для инструментов Интерскол, 12В
      Аккумулятор Практика 776-812 для инструментов Интерскол, 12В
      Аккумулятор Практика 776-812 для инструментов Интерскол, 12В
      Аккумулятор Практика 776-812 для инструментов Интерскол, 12В
      Аккумулятор Практика 776-812 для инструментов Интерскол, 12В

      Аккумулятор Практика 776-812 для инструментов Интерскол, 12В

      • -296 ₽
      2 299 ₽
      2 595 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. С00000022163

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Для садовой техники
      		Нет
      Совместимость
      		Интерскол
      Время работы без подзарядки, мин
      		60
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      • -296 ₽
      2 299 ₽
      2 595 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 776-812 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов Интерскол, аналог БA-12-01. Используется, как запасной источник питания при работе с электрическим оборудованием марки Интерскол. Размеры устройства не создают дискомфорта при работе с шуруповертом и позволяют комфортно переносить его до места дальнейшего использования.

        Преимущества

        • Напряжение 12В
        • Емкость 1,5Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин