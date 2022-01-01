Аккумулятор Практика 776-812 для инструментов Интерскол, 12В
Арт. С00000022163
Характеристики
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Производитель
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Для садовой техники
|Нет
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Совместимость
|Интерскол
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Время работы без подзарядки, мин
|60
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Практика 776-812 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов Интерскол, аналог БA-12-01. Используется, как запасной источник питания при работе с электрическим оборудованием марки Интерскол. Размеры устройства не создают дискомфорта при работе с шуруповертом и позволяют комфортно переносить его до места дальнейшего использования.
Преимущества
- Напряжение 12В
- Емкость 1,5Ач
- Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин