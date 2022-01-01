Аккумулятор Практика 776-812 для инструментов Интерскол, 12В

Преимущества

Напряжение 12В

Емкость 1,5Ач

Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин

Аккумулятор Практика 776-812 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов Интерскол, аналог БA-12-01. Используется, как запасной источник питания при работе с электрическим оборудованием марки Интерскол. Размеры устройства не создают дискомфорта при работе с шуруповертом и позволяют комфортно переносить его до места дальнейшего использования.