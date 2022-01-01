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Аккумуляторы для шуруповерта 12 вольт

Аккумуляторы для шуруповерта Bosch 12v 2.0 ah

Найдено 2 товара
  • Совместимость: Bosch
  • Емкость аккумулятора, Ач: 2
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторы для шуруповерта bosch 12v 2.0 ah в Москве по цене от 1890 до 4227 рублей. В наличии более 2 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.