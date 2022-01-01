Аккумулятор Bosch Blue 1.600.Z00.02X (10,8 В, емкость 2,0Ач, обойма)

Аккумулятор Bosch Blue 1.600.Z00.02X (10,8 В, 2,0Ач)
Арт. 77777X792133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Bosch
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Bosch 1600Z0002X предназначен для аккумуляторного инструмента Bosch. Это литиево-ионный аккумуляторный блок, который характеризуется отсутствием эффекта памяти. Он может долгое время храниться без потери заряда. Используется с зарядным устройством AL 1130 CV Bosch 2607225134.
Преимущества
- Малый вес для более комфортной работы особенно при выполнении работ над головой
- Профессиональная система 12V от Bosch – один аккумулятор подходит для всех инструментов соответствующего класса напряжения
- Высочайшая прочность: полностью сохраняет функциональность даже после падения на бетон с высоты 3 м