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Аккумулятор Bosch Blue 1.600.Z00.02X (10,8 В, емкость 2,0Ач, обойма)
4 160 ₽
4 450 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Bosch Blue 1.600.Z00.02X (10,8 В, 2,0Ач)
    Арт. 77777X792133
    Аккумулятор Bosch Blue 1.600.Z00.02X (10,8 В, емкость 2,0Ач, обойма)
    Аккумулятор Bosch Blue 1.600.Z00.02X (10,8 В, емкость 2,0Ач, обойма)
      Аккумулятор Bosch Blue 1.600.Z00.02X (10,8 В, емкость 2,0Ач, обойма)
      Аккумулятор Bosch Blue 1.600.Z00.02X (10,8 В, емкость 2,0Ач, обойма)

      Аккумулятор Bosch Blue 1.600.Z00.02X (10,8 В, 2,0Ач)

      • -290 ₽
      4 160 ₽
      4 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X792133

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Bosch
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      • -290 ₽
      4 160 ₽
      4 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Bosch 1600Z0002X предназначен для аккумуляторного инструмента Bosch. Это литиево-ионный аккумуляторный блок, который характеризуется отсутствием эффекта памяти. Он может долгое время храниться без потери заряда. Используется с зарядным устройством AL 1130 CV Bosch 2607225134.

        Преимущества

        • Малый вес для более комфортной работы особенно при выполнении работ над головой
        • Профессиональная система 12V от Bosch – один аккумулятор подходит для всех инструментов соответствующего класса напряжения
        • Высочайшая прочность: полностью сохраняет функциональность даже после падения на бетон с высоты 3 м