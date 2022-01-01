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Аккумулятор Bosch PBA 18 V 4,0Ah W-C 1600A011T8
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Bosch PBA 18 V 4,0Ah W-C 1600A011T8
    Арт. О00000034314
    Аккумулятор Bosch PBA 18 V 4,0Ah W-C 1600A011T8
    Аккумулятор Bosch PBA 18 V 4,0Ah W-C 1600A011T8
    Аккумулятор Bosch PBA 18 V 4,0Ah W-C 1600A011T8
      Аккумулятор Bosch PBA 18 V 4,0Ah W-C 1600A011T8
      Аккумулятор Bosch PBA 18 V 4,0Ah W-C 1600A011T8
      Аккумулятор Bosch PBA 18 V 4,0Ah W-C 1600A011T8

      Аккумулятор Bosch PBA 18 V 4,0Ah W-C 1600A011T8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034314

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Bosch
      Время работы без подзарядки, мин
      		95
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный блок PBA 18В, 4Ач, Li-Ion Bosch 1600A011T8 предназначен для инструментов Bosch серии Power4All. Отличается продолжительной работой и подходит для профессионального использования.

        Преимущества

        • Система "ReadyToGo" позволяет контролировать время заряда. Система сигнализирует, когда аккумулятор зарядился до 80% и готов к работе
        • Время зарядки до 80% составляет 65 минут, до 100% - 95 минут
        • Малый вес аккумулятора - 640 грамм
        • Подходит к инструментам в системе Power4All, что позволяет экономить на покупке аккумуляторов к каждому инструменту
        • Отсутствие эффекта памяти позволяет заряжать аккумулятор при любой степени разрядки