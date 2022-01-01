Аккумулятор Bosch PBA 18 V 4,0Ah W-C 1600A011T8
Арт. О00000034314
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Bosch
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Время работы без подзарядки, мин
|95
- Аккумуляторный блок PBA 18В, 4Ач, Li-Ion Bosch 1600A011T8 предназначен для инструментов Bosch серии Power4All. Отличается продолжительной работой и подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Система "ReadyToGo" позволяет контролировать время заряда. Система сигнализирует, когда аккумулятор зарядился до 80% и готов к работе
- Время зарядки до 80% составляет 65 минут, до 100% - 95 минут
- Малый вес аккумулятора - 640 грамм
- Подходит к инструментам в системе Power4All, что позволяет экономить на покупке аккумуляторов к каждому инструменту
- Отсутствие эффекта памяти позволяет заряжать аккумулятор при любой степени разрядки