Аккумулятор Bosch PBA 18 V 4,0Ah W-C 1600A011T8

Преимущества

Система "ReadyToGo" позволяет контролировать время заряда. Система сигнализирует, когда аккумулятор зарядился до 80% и готов к работе

Время зарядки до 80% составляет 65 минут, до 100% - 95 минут

Малый вес аккумулятора - 640 грамм

Подходит к инструментам в системе Power4All, что позволяет экономить на покупке аккумуляторов к каждому инструменту

Отсутствие эффекта памяти позволяет заряжать аккумулятор при любой степени разрядки

Аккумуляторный блок PBA 18В, 4Ач, Li-Ion Bosch 1600A011T8 предназначен для инструментов Bosch серии Power4All. Отличается продолжительной работой и подходит для профессионального использования.