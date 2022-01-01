Аккумулятор Bosch PBA 18 V 2,5Ah W-B 1600A005B0
Арт. О00000034313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Bosch
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Время работы без подзарядки, мин
|60
- Аккумуляторный блок PBA (18 В; 2,5 А*ч) W-B Bosch 1600A005B0 предназначен для всех бытовых и садовых инструментов из системы Power4All 18 В Bosch. Благодаря литий-ионной технологии отсутствует эффект памяти и саморазряд. Компактное и прочное исполнение с легкой разблокировкой.
Преимущества
- Системные принадлежности 18 В Li-Ion PBA 18 В 2,5 А•ч W-B;
- Максимальная производительность для всех бытовых и садовых инструментов из системы Power4All 18 В;
- Увеличенное время работы на одной зарядке благодаря емкости аккумулятора 2,5 А•ч;
- Отсутствие эффекта памяти и саморазряда, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии;
- Исключительно высокая долговечность аккумулятора благодаря системе защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP);
- «Power4All» — это аккумуляторная система с литий-ионной технологией для всей линейки бытовых и садовых инструментов Bosch: аккумулятор может гибко комбинироваться со всеми инструментами из линейки аккумуляторных инструментов Power4All на 18 В от Bosch;
- Компактное и прочное исполнение с легкой разблокировкой;
- Рукоятка с мягкой накладкой для надежной установки (например на время перерывов в работе) и удобства обращения;
- Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power4All