Аккумулятор Bosch PBA 18 V 2,5Ah W-B 1600A005B0

Преимущества

Системные принадлежности 18 В Li-Ion PBA 18 В 2,5 А•ч W-B;

Максимальная производительность для всех бытовых и садовых инструментов из системы Power4All 18 В;

Увеличенное время работы на одной зарядке благодаря емкости аккумулятора 2,5 А•ч;

Отсутствие эффекта памяти и саморазряда, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии;

Исключительно высокая долговечность аккумулятора благодаря системе защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP);

«Power4All» — это аккумуляторная система с литий-ионной технологией для всей линейки бытовых и садовых инструментов Bosch: аккумулятор может гибко комбинироваться со всеми инструментами из линейки аккумуляторных инструментов Power4All на 18 В от Bosch;

Компактное и прочное исполнение с легкой разблокировкой;

Рукоятка с мягкой накладкой для надежной установки (например на время перерывов в работе) и удобства обращения;

Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power4All

Аккумуляторный блок PBA (18 В; 2,5 А*ч) W-B Bosch 1600A005B0 предназначен для всех бытовых и садовых инструментов из системы Power4All 18 В Bosch. Благодаря литий-ионной технологии отсутствует эффект памяти и саморазряд. Компактное и прочное исполнение с легкой разблокировкой.