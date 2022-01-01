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Аккумулятор Bosch PBA 18 V 2,5Ah W-B 1600A005B0
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Bosch PBA 18 V 2,5Ah W-B 1600A005B0
    Арт. О00000034313
    Аккумулятор Bosch PBA 18 V 2,5Ah W-B 1600A005B0
    Аккумулятор Bosch PBA 18 V 2,5Ah W-B 1600A005B0
    Аккумулятор Bosch PBA 18 V 2,5Ah W-B 1600A005B0
      Аккумулятор Bosch PBA 18 V 2,5Ah W-B 1600A005B0
      Аккумулятор Bosch PBA 18 V 2,5Ah W-B 1600A005B0
      Аккумулятор Bosch PBA 18 V 2,5Ah W-B 1600A005B0

      Аккумулятор Bosch PBA 18 V 2,5Ah W-B 1600A005B0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034313

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Bosch
      Время работы без подзарядки, мин
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный блок PBA (18 В; 2,5 А*ч) W-B Bosch 1600A005B0 предназначен для всех бытовых и садовых инструментов из системы Power4All 18 В Bosch. Благодаря литий-ионной технологии отсутствует эффект памяти и саморазряд. Компактное и прочное исполнение с легкой разблокировкой.

        Преимущества

        • Системные принадлежности 18 В Li-Ion PBA 18 В 2,5 А•ч W-B;
        • Максимальная производительность для всех бытовых и садовых инструментов из системы Power4All 18 В;
        • Увеличенное время работы на одной зарядке благодаря емкости аккумулятора 2,5 А•ч;
        • Отсутствие эффекта памяти и саморазряда, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии;
        • Исключительно высокая долговечность аккумулятора благодаря системе защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP);
        • «Power4All» — это аккумуляторная система с литий-ионной технологией для всей линейки бытовых и садовых инструментов Bosch: аккумулятор может гибко комбинироваться со всеми инструментами из линейки аккумуляторных инструментов Power4All на 18 В от Bosch;
        • Компактное и прочное исполнение с легкой разблокировкой;
        • Рукоятка с мягкой накладкой для надежной установки (например на время перерывов в работе) и удобства обращения;
        • Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power4All