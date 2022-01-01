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Аккумулятор Greenworks G40B4 2927007, 40V, 4 А.ч
Найти аналог
Аккумуляторы для садовой техники
    Аккумулятор Greenworks G40B4 2927007, 40V, 4 А.ч
    Арт. О00000031520
    Аккумулятор Greenworks G40B4 2927007, 40V, 4 А.ч

      Аккумулятор Greenworks G40B4 2927007, 40V, 4 А.ч

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031520

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Совместимость
      		Greenworks
      Время работы без подзарядки, мин
      		120
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор Greenworks G40B4 40 вольт - это обновленная литий ионная (Li-ion) батарея, выполненная по самой современной технологии. Этот аккумулятор может использоваться для питания всех устройств Greenworks линейки G-MAX 40V. Аккумулятор состоит из ячеек самого высокого класса. Батарея снабжена платой управления, благодаря которой ячейки заряжаются и разряжаются равномерно и одновременно, а также чипом для защищены от перезаряда, перегрева и глубокого разряда. Это избавляет от эффекта потери мощности инструмента при разряде, а также значительно продлевает срок жизни аккумулятора в среднем на 7 лет - до 2000 циклов заряда-разряда. Ударопрочный корпус теперь еще больше усилен прорезиненными ребрами, а также стал более устойчивым. Благодаря обновленному эргономичному дизайну аккумулятор также более удобно лежит в руке.

        Преимущества

        • Долгий срок службы, до 2000 циклов заряда-разряда
        • Время зарядки - 60 мин
        • Литий ионные ячейки высокого класса
        • Плата управления для балансировки напряжения в ячейках при заряде и разряде батареи
        • Чип для защиты от перегрева, перезаряда и глубокого разряда
        • Индикатор заряда батареи
        • Ударопрочный корпус
        • Совместимость со всеми устройствами из линейки Greenworks G-MAX 40V