Аккумулятор Greenworks G40B4 2927007, 40V, 4 А.ч

Преимущества

Долгий срок службы, до 2000 циклов заряда-разряда

Время зарядки - 60 мин

Литий ионные ячейки высокого класса

Плата управления для балансировки напряжения в ячейках при заряде и разряде батареи

Чип для защиты от перегрева, перезаряда и глубокого разряда

Индикатор заряда батареи

Ударопрочный корпус

Совместимость со всеми устройствами из линейки Greenworks G-MAX 40V

Аккумулятор Greenworks G40B4 40 вольт - это обновленная литий ионная (Li-ion) батарея, выполненная по самой современной технологии. Этот аккумулятор может использоваться для питания всех устройств Greenworks линейки G-MAX 40V. Аккумулятор состоит из ячеек самого высокого класса. Батарея снабжена платой управления, благодаря которой ячейки заряжаются и разряжаются равномерно и одновременно, а также чипом для защищены от перезаряда, перегрева и глубокого разряда. Это избавляет от эффекта потери мощности инструмента при разряде, а также значительно продлевает срок жизни аккумулятора в среднем на 7 лет - до 2000 циклов заряда-разряда. Ударопрочный корпус теперь еще больше усилен прорезиненными ребрами, а также стал более устойчивым. Благодаря обновленному эргономичному дизайну аккумулятор также более удобно лежит в руке.