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Для измерительной техники

Штативы

Найдено: 89 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить штативы в городе Ярославль по цене от 690 до 16924 рубля. В наличии более 89 наименований. Штативы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Штатив CONDTROL H150 с элевационной головкой 5/8(1/4) 2-17-041
2 990 ₽
Штатив CONDTROL H150 с элевационной головкой 5/8(1/4) 2-17-041
Геодезический штатив для измерительных приборов CONDTROL GEO S6-2
5 990 ₽
Геодезический штатив для измерительных приборов CONDTROL GEO S6-2
Элевационный штатив ADA SILVER PLUS А00557 (3,6 м)
4 950 ₽
Элевационный штатив ADA SILVER PLUS А00557 (3,6 м)
Телескопический штатив для видеокамер Condtrol H65 2-17-555
990 ₽
Телескопический штатив для видеокамер Condtrol H65 2-17-555
Штатив для измерения CONDTROL Pillar 2-17-042
6 990 ₽
Штатив для измерения CONDTROL Pillar 2-17-042
ADA Digit 167 штатив с резьбой 1/4" для лазерного уровня
1 990 ₽
ADA Digit 167 штатив с резьбой 1/4" для лазерного уровня
Универсальный штатив ADA Strong А00180 для лазерного уровня
3 140 ₽
Универсальный штатив ADA Strong А00180 для лазерного уровня
Регулируемый штатив MATRIX 35090 к лазерному уровню
850 ₽
Регулируемый штатив MATRIX 35090 к лазерному уровню
Портативная штанга-штатив CONDTROL Transformer
2 990 ₽
Портативная штанга-штатив CONDTROL Transformer
Нивелирный штатив CONDTROL GEO XL с переноской
5 990 ₽
Нивелирный штатив CONDTROL GEO XL с переноской
Поворотный штатив CONDTROL S6-2 для лазерного уровня
3 590 ₽
Поворотный штатив CONDTROL S6-2 для лазерного уровня
Вертикальный штатив-тренога CONDTROL
4 590 ₽
Вертикальный штатив-тренога CONDTROL
Телескопический штатив для строительства дома
1 490 ₽
Телескопический штатив для строительства дома
Штатив ADA Digit 109 А00169 для съемки видеокамеры
808 ₽
Штатив ADA Digit 109 А00169 для съемки видеокамеры
Штатив ADA FS 23 (M1) Strong-S для лазерного уровня
2 415 ₽
Штатив ADA FS 23 (M1) Strong-S для лазерного уровня
Штатив-тренога ERA ELT-0363 под цифровые нивелиры
748 ₽
Штатив-тренога ERA ELT-0363 под цифровые нивелиры
Строительный штатив STABILA 16842 тип BST-K-XL с регулировкой
16 924 ₽
Строительный штатив STABILA 16842 тип BST-K-XL с регулировкой
Универсальный штатив RGK S6-N для лазерного уровня
4 939 ₽
Универсальный штатив RGK S6-N для лазерного уровня
Строительный штатив для лазерного уровня RGK S6-D
4 939 ₽
Строительный штатив для лазерного уровня RGK S6-D
Бытовой штатив-тренога RGK S6-Z для лазерного уровня
6 314 ₽
Бытовой штатив-тренога RGK S6-Z для лазерного уровня
Строительный штатив для лазерного уровня
7 260 ₽
Строительный штатив для лазерного уровня
Телескопический штатив RGK LET-170 для лазерного нивелира
2 739 ₽
Телескопический штатив RGK LET-170 для лазерного нивелира
Регулируемый штатив RGK SH-170 для лазерного уровня
9 889 ₽
Регулируемый штатив RGK SH-170 для лазерного уровня
Поворотный штатив RGK SH-300 для лазерных уровней
12 089 ₽
Поворотный штатив RGK SH-300 для лазерных уровней
Строительный штатив RGK F130 под лазерный уровень
1 639 ₽
Строительный штатив RGK F130 под лазерный уровень
Горизонтальный штатив RGK LET-150 для лазерного уровня
1 969 ₽
Горизонтальный штатив RGK LET-150 для лазерного уровня
Вертикальный штатив RGK F170 для лазерного нивелира
2 849 ₽
Вертикальный штатив RGK F170 для лазерного нивелира
Линейный штатив RGK ST-330 для лазерного уровня
12 089 ₽
Линейный штатив RGK ST-330 для лазерного уровня
Веха телескопическая RGK CLS50-SL для измерительных приборов
11 220 ₽
Веха телескопическая RGK CLS50-SL для измерительных приборов
Телескопическая веха RGK CLS46-SL для приборов
10 340 ₽
Телескопическая веха RGK CLS46-SL для приборов
Высокий трипод RGK GM-3A для измерителей поверхности
7 260 ₽
Высокий трипод RGK GM-3A для измерителей поверхности
Присоединительный бипод (2 ножки) с фиксаторами
5 775 ₽
Присоединительный бипод (2 ножки) с фиксаторами
Мобильная вертикальная штанга-упор RGK CG-1
4 389 ₽
Мобильная вертикальная штанга-упор RGK CG-1
Профессиональная штанга-тренога RGK CG-2
5 489 ₽
Профессиональная штанга-тренога RGK CG-2
Строительный штатив RGK SJW30 под лазерный уровень
9 460 ₽
Строительный штатив RGK SJW30 под лазерный уровень
Компактный штатив тренога RGK SJW60 под лазерный нивелир
10 890 ₽
Компактный штатив тренога RGK SJW60 под лазерный нивелир
Штатив на дачу ADA STRONG S к лазерному уровню
5 990 ₽
Штатив на дачу ADA STRONG S к лазерному уровню
Строительный штатив ADA Light под лазерный уровень
4 490 ₽
Строительный штатив ADA Light под лазерный уровень
Линейная пластиковая штанга ADA Silver для приборов
3 990 ₽
Линейная пластиковая штанга ADA Silver для приборов
Вертикальная линейная штанга ADA SILVER PLUS
4 990 ₽
Вертикальная линейная штанга ADA SILVER PLUS
Телескопическая штанга для BOSCH ISIO 3 F.016.800.329
3 250 ₽
Телескопическая штанга для BOSCH ISIO 3 F.016.800.329
Штатив-штанга ADA Silver Plus А00556 для приборов
5 999 ₽
Штатив-штанга ADA Silver Plus А00556 для приборов
Черный автоматический штатив для лазерных уровней
2 196 ₽
Черный автоматический штатив для лазерных уровней
Строительный штатив для лазерного уровня ZITREK TR-120
835 ₽
Строительный штатив для лазерного уровня ZITREK TR-120