Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")
Арт. X3030962
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. высота, мм
|1300
|
Присоединительная резьба, дюйм
|5/8
Купить штатив CONDTROL H130 с элевационной головкой стоит для совместного использования с нивелирами, дальномерами и лазерными уровнями. Этот небольшой штатив с возможностью складывания будет особенно удобен во время строительства и ремонта дома и квартиры. Он имеет минимальную высоту 46 см, и максимальную – 130 см. Оснащен отверстием с резьбой размером ⅝”. Головка штатива способна фиксироваться под углом от 0 до 90 градусов. CONDTROL H130 штатив элевационный характеризуется устойчивостью, ударопрочностью. В комплект к нему прилагается переходник, позволяющий подсоединить прибор с резьбой ¼”.
Преимущества штатива CONDTROL H130:
- Компактность;
- Устойчивость;
- Прочность;
- Минимальная высота — 46 см;
- Оснастка имеет три секции;
- Переходник в комплекте.
Комплектация:
- Штатив;
- Переходник на ¼”;
- Упаковка.