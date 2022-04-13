Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")

Купить штатив CONDTROL H130 с элевационной головкой стоит для совместного использования с нивелирами, дальномерами и лазерными уровнями. Этот небольшой штатив с возможностью складывания будет особенно удобен во время строительства и ремонта дома и квартиры. Он имеет минимальную высоту 46 см, и максимальную – 130 см. Оснащен отверстием с резьбой размером ⅝”. Головка штатива способна фиксироваться под углом от 0 до 90 градусов. CONDTROL H130 штатив элевационный характеризуется устойчивостью, ударопрочностью. В комплект к нему прилагается переходник, позволяющий подсоединить прибор с резьбой ¼”.

Преимущества штатива CONDTROL H130:

Компактность;

Устойчивость;

Прочность;

Минимальная высота — 46 см;

Оснастка имеет три секции;

Переходник в комплекте.

Комплектация: