Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")
4.5
2
1 990 ₽
Штативы
    Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")
    Арт. X3030962
    4.5
    2
    Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")
    Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")
    Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")
    Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")
    Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")
    Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")
      Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")
      Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")
      Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")
      Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")
      Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")
      Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")

      Штатив с элевационной головкой Condtrol H130 (1/4")

      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X3030962
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. высота, мм
      		1300
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Все характеристики
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить штатив CONDTROL H130 с элевационной головкой стоит для совместного использования с нивелирами, дальномерами и лазерными уровнями. Этот небольшой штатив с возможностью складывания будет особенно удобен во время строительства и ремонта дома и квартиры. Он имеет минимальную высоту 46 см, и максимальную – 130 см. Оснащен отверстием с резьбой размером ⅝”. Головка штатива способна фиксироваться под углом от 0 до 90 градусов. CONDTROL H130 штатив элевационный характеризуется устойчивостью, ударопрочностью. В комплект к нему прилагается переходник, позволяющий подсоединить прибор с резьбой ¼”.

        Преимущества штатива CONDTROL H130:

        • Компактность;
        • Устойчивость;
        • Прочность;
        • Минимальная высота — 46 см;
        • Оснастка имеет три секции;
        • Переходник в комплекте.

        Комплектация:

        • Штатив;
        • Переходник на ¼”;
        • Упаковка.