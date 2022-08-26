Штатив CONDTROL Геодезический GEO XL

Элевационный штатив CONDTROL (Кондтрол) GEO XL служит для установки лазерных уровней, построителей плоскостей и ротационных нивелиров на отметках от 128 до 310 см. Его регулируемая колонка позволяет перемещать лазерный прибор вверх или вниз для точного наведения или перемещения горизонтальной лазерной плоскости. При этом, при разблокировании второй ступени подъемного механизма спуск оборудования происходит плавно и безопасно за счет встроенного в подъемник пневмомеханизма.Штатив значительно облегчают разметку и монтаж подвесных и натяжных потолков, настенных конструкций, потолочных балок и перекрытий. Элевационные штативы позволяют работать из разных точек помещения (особенно при необходимости размещения лазерного прибора на одной и той же высоте при разметке потолков сложных геометрических помещений) с возможностью быстрой перестановки и перемещения нивелира до рабочей лазерной плоскости.Как сам штатив, так и его стойки изготовлены из прочного и легкого алюминиевого сплава, детали же подъемного механизма выполнены из стали. Для фиксации раздвижных стоек используется эксцентриковый зажим.