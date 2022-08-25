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Геодезический штатив Condtrol GEO S6-2
5.0
1
5 990 ₽
Штативы
    Геодезический штатив Condtrol GEO S6-2
    Арт. X98106
    5.0
    1
    Геодезический штатив Condtrol GEO S6-2
    Геодезический штатив Condtrol GEO S6-2
    Геодезический штатив Condtrol GEO S6-2
    Геодезический штатив Condtrol GEO S6-2
    Геодезический штатив Condtrol GEO S6-2
      Геодезический штатив Condtrol GEO S6-2
      Геодезический штатив Condtrol GEO S6-2
      Геодезический штатив Condtrol GEO S6-2
      Геодезический штатив Condtrol GEO S6-2
      Геодезический штатив Condtrol GEO S6-2

      Геодезический штатив Condtrol GEO S6-2

      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X98106
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. высота, мм
      		1800
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Все характеристики
      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Геодезический штатив CONDTROL GEO S6-2 предназначен для установки на него нивелиров и теодолитов. Он используется в строительстве домов, при выравнивании местности. Три ножки, разведенные в стороны, обеспечивают устойчивость конструкции. Острое конусное окончание ножек и зажимные винты предотвращают их смещение при эксплуатации. Выполнен из прочного и легкого алюминия. Имеется плечевой ремень для удобной переноски.

        Преимущества

        • Три ножки, разведенные в стороны, обеспечивают устойчивость конструкции
        • Острое конусное окончание ножек и зажимные винты предотвращают их смещение при эксплуатации
        • Геодезический штатив CONDTROL GEO S6-2 выполнен из прочного и легкого алюминия
        • Регулируемый плечевой ремень для легкой транспортировки
        • Штатив удобно складывается для переноски