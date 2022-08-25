Преимущества

Три ножки, разведенные в стороны, обеспечивают устойчивость конструкции

Острое конусное окончание ножек и зажимные винты предотвращают их смещение при эксплуатации

Геодезический штатив CONDTROL GEO S6-2 выполнен из прочного и легкого алюминия

Регулируемый плечевой ремень для легкой транспортировки

Штатив удобно складывается для переноски

Геодезический штатив CONDTROL GEO S6-2 предназначен для установки на него нивелиров и теодолитов. Он используется в строительстве домов, при выравнивании местности. Три ножки, разведенные в стороны, обеспечивают устойчивость конструкции. Острое конусное окончание ножек и зажимные винты предотвращают их смещение при эксплуатации. Выполнен из прочного и легкого алюминия. Имеется плечевой ремень для удобной переноски.