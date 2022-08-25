Геодезический штатив Condtrol GEO S6-2
Арт. X98106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. высота, мм
|1800
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Присоединительная резьба, дюйм
|5/8
- Геодезический штатив CONDTROL GEO S6-2 предназначен для установки на него нивелиров и теодолитов. Он используется в строительстве домов, при выравнивании местности. Три ножки, разведенные в стороны, обеспечивают устойчивость конструкции. Острое конусное окончание ножек и зажимные винты предотвращают их смещение при эксплуатации. Выполнен из прочного и легкого алюминия. Имеется плечевой ремень для удобной переноски.
Преимущества
- Три ножки, разведенные в стороны, обеспечивают устойчивость конструкции
- Острое конусное окончание ножек и зажимные винты предотвращают их смещение при эксплуатации
- Геодезический штатив CONDTROL GEO S6-2 выполнен из прочного и легкого алюминия
- Регулируемый плечевой ремень для легкой транспортировки
- Штатив удобно складывается для переноски