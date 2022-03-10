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Алюминиевый штатив на винтах Ada Light S (FS 20/M3) А00177
4.5
2
4 990 ₽
Штативы
    Алюминиевый штатив на винтах Ada Light S (FS 20/M3) А00177
    Арт. X981199
    4.5
    2
    Алюминиевый штатив на винтах Ada Light S (FS 20/M3) А00177
    Алюминиевый штатив на винтах Ada Light S (FS 20/M3) А00177
    Алюминиевый штатив на винтах Ada Light S (FS 20/M3) А00177
      Алюминиевый штатив на винтах Ada Light S (FS 20/M3) А00177
      Алюминиевый штатив на винтах Ada Light S (FS 20/M3) А00177
      Алюминиевый штатив на винтах Ada Light S (FS 20/M3) А00177

      Алюминиевый штатив на винтах Ada Light S (FS 20/M3) А00177

      4 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X981199
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Макс. высота, мм
      		1730
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Все характеристики
      4 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Штатив геодезический ADA Light S - маленький, легкий штатив для нивелиров и простейших оптических теодолитов массой до 3 кг. При монтаже закрепление осуществляется при помощи винтов. Поставляется в коробке.

        Преимущества

        • Изготавливается с плоской или круглообразной "головой"
        • Сходный со штативом FS 23, облегченный. От более дешевых вариантов штатива под нивелир, представленных на российском рынке, его отличает более толстая стенка профиля и трубок, что делает его более устойчивым к вибрации, более прочным и надежным