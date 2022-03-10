Алюминиевый штатив на винтах Ada Light S (FS 20/M3) А00177

Преимущества

Изготавливается с плоской или круглообразной "головой"

Сходный со штативом FS 23, облегченный. От более дешевых вариантов штатива под нивелир, представленных на российском рынке, его отличает более толстая стенка профиля и трубок, что делает его более устойчивым к вибрации, более прочным и надежным

Штатив геодезический ADA Light S - маленький, легкий штатив для нивелиров и простейших оптических теодолитов массой до 3 кг. При монтаже закрепление осуществляется при помощи винтов. Поставляется в коробке.