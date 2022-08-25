Элевационный штатив ADA Elevation 16
Арт. geototal_156
Характеристики
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Производитель
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Макс. высота, мм
|1660
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Зажим
|винт
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Диаметр верхней части штатива, мм
|73
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Материал
|алюминий, сталь
- Элевационный штатив ADA Elevation 16 для установки лазерных нивелиров с максимальной рабочей высотой 1,66 м.
- Стабильность. Утяжеленный раздвижной штатив для лучшей устойчивости для установки лазерных нивелиров, и построителей плоскостей с фиксацией ножек на винтах. Штатив выполнен из алюминия и стали.
- Комфортная установка на штатив. Чтобы установить прибор на площадку штатива - нет необходимости "накручивать" его – достаточно просто поставить его на резьбу и повернуть специальный винт, встроенный в голову штатива. Он приведет в движение при помощи шестерни резьбу винта площадки.
- Регулируемая высота. Регулируемая колонка позволяет двигать вверх или вниз лазерный уровень, построитель лазерной плоскости или лазерный нивелир для точного наведения или перемещения "базовой-горизонтальной лазерной плоскости". Предварительно выставляете высоту штатива раскладывая ноги, далее в работе регулируете точную высоту системой лифта с микрометрическим винтом элевационной колонки штатива. Элевационная колонка позволяет точно и плавно настраивать требуемую высоту при разметке лазером.