Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Элевационный штатив ADA Elevation 16
5.0
1
Найти аналог
Штативы
    Элевационный штатив ADA Elevation 16
    Арт. geototal_156
    5.0
    1
    Элевационный штатив ADA Elevation 16

      Элевационный штатив ADA Elevation 16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_156
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. высота, мм
      		1660
      Зажим
      		винт
      Диаметр верхней части штатива, мм
      		73
      Материал
      		алюминий, сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
        • Элевационный штатив ADA Elevation 16 для установки лазерных нивелиров с максимальной рабочей высотой 1,66 м.
        • Стабильность. Утяжеленный раздвижной штатив для лучшей устойчивости для установки лазерных нивелиров, и построителей плоскостей с фиксацией ножек на винтах. Штатив выполнен из алюминия и стали.
        • Комфортная установка на штатив. Чтобы установить прибор на площадку штатива - нет необходимости "накручивать" его – достаточно просто поставить его на резьбу и повернуть специальный винт, встроенный в голову штатива. Он приведет в движение при помощи шестерни резьбу винта площадки.
        • Регулируемая высота. Регулируемая колонка позволяет двигать вверх или вниз лазерный уровень, построитель лазерной плоскости или лазерный нивелир для точного наведения или перемещения "базовой-горизонтальной лазерной плоскости". Предварительно выставляете высоту штатива раскладывая ноги, далее в работе регулируете точную высоту системой лифта с микрометрическим винтом элевационной колонки штатива. Элевационная колонка позволяет точно и плавно настраивать требуемую высоту при разметке лазером.