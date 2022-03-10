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Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175
5.0
2
2 990 ₽
Штативы
    Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175
    Арт. X3030950
    5.0
    2
    Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175
    Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175
    Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175
    Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175
    Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175
      Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175
      Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175
      Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175
      Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175
      Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175

      Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175

      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X3030950
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Макс. высота, мм
      		1530
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Все характеристики
      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Штатив элевационный ADA Elevation 16B - универсальный раздвижной штатив для установки лазерных нивелиров и построителей плоскостей. На клипсах. Помимо высоты подъёма, отличается наличием поворотной муфты, для вращения прибора в горизонтальной плоскости.

        Преимущества

        • Шарнирная опора штатива позволяет устанавливать его на любые поверхности, не повреждая покрытие (паркет и т.д.)
        • Может применяться, как на улице, так и в помещении
        • Помимо высоты подъёма, отличается наличием поворотной муфты, для вращения прибора в горизонтальной плоскости
        • Комплектуется чехлом