Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175

Преимущества

Шарнирная опора штатива позволяет устанавливать его на любые поверхности, не повреждая покрытие (паркет и т.д.)

Может применяться, как на улице, так и в помещении

Помимо высоты подъёма, отличается наличием поворотной муфты, для вращения прибора в горизонтальной плоскости

Комплектуется чехлом

Штатив элевационный ADA Elevation 16B - универсальный раздвижной штатив для установки лазерных нивелиров и построителей плоскостей. На клипсах. Помимо высоты подъёма, отличается наличием поворотной муфты, для вращения прибора в горизонтальной плоскости.