Штатив элевационный Ada Elevation 16B А00175
Арт. X3030950
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Макс. высота, мм
|1530
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Присоединительная резьба, дюйм
|5/8
- Штатив элевационный ADA Elevation 16B - универсальный раздвижной штатив для установки лазерных нивелиров и построителей плоскостей. На клипсах. Помимо высоты подъёма, отличается наличием поворотной муфты, для вращения прибора в горизонтальной плоскости.
Преимущества
- Шарнирная опора штатива позволяет устанавливать его на любые поверхности, не повреждая покрытие (паркет и т.д.)
- Может применяться, как на улице, так и в помещении
- Помимо высоты подъёма, отличается наличием поворотной муфты, для вращения прибора в горизонтальной плоскости
- Комплектуется чехлом