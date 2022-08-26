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ADA Digit 167 Штатив телескопический с резьбой 1/4 дюйма (167 см), А00646
5.0
1
1 990 ₽
Штативы
    ADA Digit 167 Штатив телескопический с резьбой 1/4 дюйма (167 см), А00646
    Арт. О00000029378
    5.0
    1
    ADA Digit 167 Штатив телескопический с резьбой 1/4 дюйма (167 см), А00646

      ADA Digit 167 Штатив телескопический с резьбой 1/4 дюйма (167 см), А00646

      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029378
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Все характеристики
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Штатив для лазерных уровней телескопический ADA Digit 167 - устойчивый классический штатив с выдвижной частью (колонкой). Высокий штатив для лазерных уровней, но можно использовать и для фото или видеокамеры. Максимальная высота штатива 167 см. Минимальная высота 60 см. Колонка оснащена реечным механизмом плавного подъема в диапазоне от 0 до 46 см. Ручка на колонке для удобной переноски штатива в сложенном или разложенном положении. Фиксация телескопических ножек на клипсах. Резиновые упоры ножек сделаны поворотными для устойчивости на неровных поверхностях. Голова штатива с наклонной площадкой. Резьба для установки лазерного уровня на штатив 1/4".

        Преимущества

        • Площадка съемная.
        • Оснащена реечным механизмом плавного подъема