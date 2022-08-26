ADA Digit 167 Штатив телескопический с резьбой 1/4 дюйма (167 см), А00646

Преимущества

Площадка съемная.

Оснащена реечным механизмом плавного подъема

Штатив для лазерных уровней телескопический ADA Digit 167 - устойчивый классический штатив с выдвижной частью (колонкой). Высокий штатив для лазерных уровней, но можно использовать и для фото или видеокамеры. Максимальная высота штатива 167 см. Минимальная высота 60 см. Колонка оснащена реечным механизмом плавного подъема в диапазоне от 0 до 46 см. Ручка на колонке для удобной переноски штатива в сложенном или разложенном положении. Фиксация телескопических ножек на клипсах. Резиновые упоры ножек сделаны поворотными для устойчивости на неровных поверхностях. Голова штатива с наклонной площадкой. Резьба для установки лазерного уровня на штатив 1/4".