Штатив MATRIX 35090
Арт. Х1316178
Характеристики
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Производитель
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Макс. высота, мм
|1150
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Присоединительная резьба, дюйм
|5/8
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Материал
|алюминий
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Вес, кг
|0.91
- Штатив для лазерных уровней MATRIX 35090 Особенности и преимущества:
- Изготовлен из алюминиевого профиля, благодаря чему при высокой прочности имеет малый вес.
- Ножки оснащены специальными замками-фиксаторами, позволяющими регулировать их длину в диапазоне от 420 до 1260 мм.
- Штатив для работы с лазерными уровнями 35027, 35029, 35033.