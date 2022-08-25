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Штатив MATRIX 35090
5.0
1
Найти аналог
Штативы
    Штатив MATRIX 35090
    Арт. Х1316178
    5.0
    1
    Штатив MATRIX 35090
    Штатив MATRIX 35090
    Штатив MATRIX 35090
    Штатив MATRIX 35090
    Штатив MATRIX 35090
      Штатив MATRIX 35090
      Штатив MATRIX 35090
      Штатив MATRIX 35090
      Штатив MATRIX 35090
      Штатив MATRIX 35090

      Штатив MATRIX 35090

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1316178
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Макс. высота, мм
      		1150
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Материал
      		алюминий
      Вес, кг
      		0.91
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штатив для лазерных уровней MATRIX 35090 Особенности и преимущества:
        • Изготовлен из алюминиевого профиля, благодаря чему при высокой прочности имеет малый вес.
        • Ножки оснащены специальными замками-фиксаторами, позволяющими регулировать их длину в диапазоне от 420 до 1260 мм.
        • Штатив для работы с лазерными уровнями 35027, 35029, 35033.