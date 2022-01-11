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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
4.7
3
1 461 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
    Арт. О00000013017
    4.7
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11

      1 461 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013017
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      1 461 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11 предназначена для сверления отверстий и работ с крепежом. На корпусе инструмента имеется отверстие - для удобного крепления запасной биты. Через вентиляционные отверстия поступает достаточно воздуха, что охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Ni-Cd аккумуляторы выдерживают низкие температуры
        • Наличие реверса
        • Небольшой вес - для комфортной работы аккумуляторной дрелью-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
        • 22 ступени крутящего момента - для работы с различными материалами
        • Специальное отверстие - для хранения запасной биты