Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11 предназначена для сверления отверстий и работ с крепежом. На корпусе инструмента имеется отверстие - для удобного крепления запасной биты. Через вентиляционные отверстия поступает достаточно воздуха, что охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева.

Преимущества