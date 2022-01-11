Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
Арт. О00000013017
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11 предназначена для сверления отверстий и работ с крепежом. На корпусе инструмента имеется отверстие - для удобного крепления запасной биты. Через вентиляционные отверстия поступает достаточно воздуха, что охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Ni-Cd аккумуляторы выдерживают низкие температуры
- Наличие реверса
- Небольшой вес - для комфортной работы аккумуляторной дрелью-шуруповерт Вихрь ДА-12-1 72/14/11
- 22 ступени крутящего момента - для работы с различными материалами
- Специальное отверстие - для хранения запасной биты