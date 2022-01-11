Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
Арт. О00000016503
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25 предназначена для работ с крепежом и сверления отверстий. Для удобного хранения и транспортировки предусмотрен специальный кейс. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла и позволяет откручивать шурупы. Два аккумулятора в комплекте обеспечивают долгую работу без перерыва.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Быстрая зарядка (всего за 1 час)
- Защита от перегрузки для долгого срока службы
- Тормоз двигателя - мгновенная остановка при опускании клавиши пуск