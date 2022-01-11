Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
5.0
1
3 090 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
    Арт. О00000016503
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25

      3 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016503
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      3 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700 ЭР, 720 Вт, 2.6 Дж
      5 440 ₽
      6 420 ₽
      5.0
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700 ЭР, 720 Вт, 2.6 Дж
      • -980 ₽
      Резиновая киянка Matrix 11195, 225 г
      670 ₽
      5.0
      Резиновая киянка Matrix 11195, 225 г
      Бита Whirlpower 963-21-0502, PZ 2х50 мм
      60 ₽
      5.0
      Бита Whirlpower 963-21-0502, PZ 2х50 мм
      Саморезы ГД Партнер ФАС 0 2925 40, 3.8x25 мм, 200 шт.
      128 ₽
      5.0
      Саморезы ГД Партнер ФАС 0 2925 40, 3.8x25 мм, 200 шт.
      Саморезы ГМ Партнер ФАС 2939 40 70, 3.5x25 мм, 40 шт.
      32 ₽
      5.0
      Саморезы ГМ Партнер ФАС 2939 40 70, 3.5x25 мм, 40 шт.
      Саморезы ГМ Партнер ФАС 8682 200 41, 3.5x41 мм, 200 шт.
      190 ₽
      5.0
      Саморезы ГМ Партнер ФАС 8682 200 41, 3.5x41 мм, 200 шт.
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Бита PH-2 Практика Профи 035-714, 50 мм, 2 штуки
      175 ₽
      Бита PH-2 Практика Профи 035-714, 50 мм, 2 штуки
      Бита Практика Эксперт 037-077, PH2х50 мм
      140 ₽
      Бита Практика Эксперт 037-077, PH2х50 мм
      Бита Whirlpower 962-21-0502 B, PH2
      60 ₽
      4.8
      Бита Whirlpower 962-21-0502 B, PH2
      Бита Whirlpower 962-22-1272 B, РН2x127 мм
      155 ₽
      4.7
      Бита Whirlpower 962-22-1272 B, РН2x127 мм
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      340 ₽
      5.0
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25 предназначена для работ с крепежом и сверления отверстий. Для удобного хранения и транспортировки предусмотрен специальный кейс. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла и позволяет откручивать шурупы. Два аккумулятора в комплекте обеспечивают долгую работу без перерыва.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Быстрая зарядка (всего за 1 час)
        • Защита от перегрузки для долгого срока службы
        • Тормоз двигателя - мгновенная остановка при опускании клавиши пуск