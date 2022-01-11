Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КА 72/14/25 предназначена для работ с крепежом и сверления отверстий. Для удобного хранения и транспортировки предусмотрен специальный кейс. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла и позволяет откручивать шурупы. Два аккумулятора в комплекте обеспечивают долгую работу без перерыва.

Преимущества