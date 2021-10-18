Напряжение аккумулятора – одна из основополагающих характеристик, влияющих на производительность дрели или другого беспроводного инструмента. От нее зависит то, насколько сложные задачи получится выполнять той или иной моделью. 18-Вольтные аккумуляторы – это выбор профессионалов и пользователей, ценящих возможность работать с плотными поверхностями, крупным крепежом. Если вы относитесь к одной из этих групп, специально для вас мы выбрали лучшие шуруповерты аккумуляторные 18 Вольт из каталога «Бигам». В списке нашлось место хорошим шуруповертам бытового сегмента и моделям, направленным на промышленное применение.

Как выбрать 18-Вольтовый шуруповерт

Перед началом каждой из категорий рейтинга мы дадим сравнительную таблицу с техническими характеристиками представленных моделей. Понимание ключевых аспектов поможет выбрать аккумуляторный шуруповёрт, наиболее соответствующий вашим реальным потребностям.

Емкость аккумулятора. Чем выше данная характеристика, тем дольше получится использовать шуруповерт на полном заряде одного АКБ. Многие производители предоставляют возможность покупать батареи с разными значениями ёмкости: малой достаточно для нечастых работ, когда большая обеспечит хорошую автономность, но негативно скажется на весе. Боковая рукоятка. При сверлении с высокой интенсивностью важно надежно удерживать инструмент: это позволит выполнить работу точно и не потерять контроль в процессе. Лучшие дрели, обладающие высоким крутящим моментом, комплектуются дополнительной ручкой. Ее положение можно изменять, чтобы удерживать прибор разными хватами. Ударный механизм. Стандартные (безударные) дрели ориентированы на сверление древесины, пластика и металла, когда ударные аккумуляторные шуруповерты справятся с кирпичом, бетоном и камнем. По части эффективности с твердыми материалами не способны полностью заменить перфораторы, но крайне полезны при отсутствии альтернатив. Максимальный крутящий момент. Любое сравнение шуруповертов 18 Вольт нельзя назвать полноценным без упоминания данной характеристики, потому как она отражает «тяговитость» техники. Высокий показатель вращательного момента позволяет откручивать прикипевшие шурупы, быстро создавать крупные отверстия в твердых материалах. Высокой тяговой силой обладают хорошие модели профессионального класса, но, как правило, это сказывается на их габаритах.

Мягкий крутящий момент шуруповерта. Хорошие аккумуляторные шуруповерты подходят для работ, требовательных к производительности, но лучшие справляются с широким спектром задач. Для таких инструментов отдельно указывается мягкий (пониженный) вращательный момент – показатель на первой скорости в моделях с двухскоростным редуктором. Используя его, вы не повредите мелкий крепеж. Режим сверления. Просматривая ТХ инструмента, вы наверняка замечали в графе «число ступеней крутящего момента» значение, к примеру, 20+1. Именно единица после плюса и обозначает, что в аккумуляторном шуруповерте предусмотрен отдельный режим для создания отверстий. Все хорошие устройства для универсальных работ оснащены этой ступенью. В то же время, существуют узкоспециализированные гайковерты, не ориентированные на сверление. Тип аккумулятора. Несколько лет назад, выбирая аккумуляторный шуруповерт, можно было бы взвешивать плюсы и минусы никель-металлогидридных и кадмиевых элементов питания. Сейчас же, если они и существуют, то скорее в качестве атавизма. Все актуальные ранее разновидности были вымещены литий-ионными (Li-Ion) АКБ: они легкие, долговечные и не имеют строгих требований к условиям подзарядки. Современные модели эффективны даже на холоде. Возможность зафиксировать патрон. Блокировка шпинделя – это функция, которая останавливает проворачивание патрона. Благодаря ней замена оснастки в аккумуляторном шуруповерте становится значительно проще. Практически все лучшие модели оснащены данным элементом. Удобство удержания. Каким бы хорошим не был аккумуляторный шуруповерт, неудобная форма, неудачно сбалансированный корпус, слишком мелкая или крупная рукоять сделают работу с ним неэффективной. Перед покупкой старайтесь подержать инструмент в руках, если нет такой возможности – ознакомьтесь с отзывами: пользователи обратят внимание на непродуманную эргономику.

Максимальное количество оборотов. Скорость вращения подвижной части патрона позволяет оценить потенциал инструмента в вопросе решения различных задач. Большое число оборотов необходимо инструменту, которым вы как вворачиваете саморезы, так и сверлите отверстия в металле. Механизм реверса. Данная особенность отвечает за возможность вращать патрон в обратном направлении. Она полезна для выведения рабочей оснастки из материала и выкручивания крепежных элементов. Аккумуляторные шуруповерты с реверсом встречаются как в бюджетной ценовой категории, так и среди мощных моделей. Разница заключается в качестве исполнения данного механизма: чем оно выше, тем прочнее реверс и тем надежнее работает переключение. Комплект поставки. Хорошей комплектацией к беспроводному инструменту является батарейный блок, зарядное устройство, пластиковый кейс для транспортировки. В некоторых случаях аккумуляторов может быть несколько, в других – ничего, помимо дрели, в наборе не идет. Также встречаются фирменные промо-комплекты: помимо прочего, в них устройство поставляется со сверлами и битами.

Светодиодный фонарик. Если вы на профессиональной основе занимаетесь электротехнической и монтажной деятельностью, то наверняка знакомы с необходимостью работать в слабоосвещенных условиях. Такое случается, если в здании нет электричества, или в конкретном помещении возникли проблемы с проводкой. Хорошим выбором в таких случаях станет электроинструмент с подсветкой. В рейтинг 18-Вольтовых шуруповертов аккумуляторных вошло множество моделей, оснащенных светодиодным фонариком. Он располагается под патроном или в нижней части корпуса.

Индикатор заряда аккумулятора – хороший способ не попасть впросак из-за внезапно севшего батарейного блока. Три деления, обозначенные диодами, помогут приблизительно оценить степень разрядки АКБ. Многие модели с индикацией батареи, попавшие в обзор лучших шуруповертов 18 В, относятся к полупрофессиональному и профессиональному классу. Редуктор. Данная деталь отвечает за передачу вращения от двигателя на шпиндель. Редуктор задействован в работе постоянно, и без него функционирование прибора невозможно. По этой причине надежность редуктора важна, особенно если вы используете дрель часами и с высокой интенсивностью. В лучших моделях аккумуляторных инструментов этот элемент выполнен из металла.

Вес аккумуляторного шуруповерта. Использование 18-Вольтовых АКБ по умолчанию закрывает дорогу к инструментам легкого класса, масса которых составляет меньше килограмма. Несмотря на это, даже среди аккумуляторных приборов на 18 Вольт вес варьируется от 1.1 до 3.2 кг. Считается, что тяжелые модели более прочны и надежны, обладают повышенным вращательным моментом. Хорошим решением станет подобрать устройство, работать с которым вам окажется комфортно на протяжении всей сессии: если дрель вы достаете нечасто, масса особой роли не играет. Сверлите весь день? Стоит найти модель, которую получится удерживать всё это время. Вес аккумулятора. Осуществляя выбор 18-Вольтового шуруповерта, обратите внимание, что в технических параметрах масса инструмента зачастую указывается без учета батареи. Связано это с тем, что пользователь может устанавливать аккумуляторы с разным показателем емкости. Более емкие АКБ позволяют сверлить дольше, менее емкие хороши за счет скромной массы. Отверстия для вентиляции. Даже в лучших по части производительности устройствах на электродвигатель оказывается большая нагрузка при выполнении работ повышенной интенсивности. При недостаточном охлаждении это может привести к перегреву. В большинстве устройств используется естественная вентиляция: горячий воздух отводится через отверстия в корпусе, созданные на уровне мотора.

Ограничитель глубины. Если в вашей деятельности важно создавать отверстия повышенной точности, лучшим решением станет приобрести шуруповерт, поддерживающий установку ограничителя сверления. Он выполнен в виде металлической или пластиковой спицы с насечками, отмеряющими расстояние. Установив ограничитель в нужном положении, начните сверлить – в нужное время стержень упрется в стену. Способ крепления аккумулятора. Лучший шуруповерт хорош во всем – даже в том, как вы зацепляете АКБ на корпус. Существуют два варианта: обойма и слайдер. Первый хорош компактностью после установки: большая часть находится в рукоятке. Второй закрепляется быстрее. В рейтинг шуруповертов аккумуляторных вошли модели с напряжением 18 Вольт, а среди них используются только батарейные блоки типа «слайдер». Характеристики зарядного устройства для аккумулятора. Если ваш шуруповерт поставляется без ЗУ, хорошим решением станет ответственно подойти к его выбору: убедитесь, что зарядка рассчитана на напряжение 18 Вольт и поддерживает нужный форм-фактор. Тип патрона аккумуляторного шуруповерта. Лучшим решением для сверления и работы с крепежом в большинстве ситуаций является быстрозажимной патрон: он универсален, поддерживает множество видов оснастки, позволяет оперативно менять сверло или биту. Почти все образцы, попавшие в рейтинг шуруповертов 18В, оснащены быстрозажимным патроном. Впрочем, нашлось место и для одного исключения.

Какой выбрать вид шуруповёрта на 18 Вольт

Кроме технических характеристик, устройства отличаются также и форм-фактором. Каждый вариант исполнения будет полезен в своих специфических ситуациях:

Пистолетные аккумуляторные шуруповерты. Такое название инструмент приобрел из-за того, что основание расположено перпендикулярно основной части – как в огнестрельном оружии. Лучший шуруповёрт для максимально широкого спектра задач обладает пистолетной формой. Именно таких моделей на рынке большинство.

Аккумуляторные отвертки. Это самый лучший 18-Вольтовый шуруповерт для обслуживания домашней электроники и компьютеров, сборки небольшой мебели. Подобные инструменты хороши за счет малых габаритов, благодаря которым способны поместиться даже в карман. Производительность беспроводных отверток также невысока. Встречаются электроотвертки с изменяющимся положением: их можно трансформировать и как в прямые, и как в пистолетные.

Прямые аккумуляторные шуруповерты. В таких инструментах основание и рукоятка являются одним целым. Форм-фактор схож с ручной отверткой, но габариты и вращательный момент на порядок выше.

Угловые аккумуляторные шуруповерты. На первый взгляд, схожи с прямыми, но патрон развернут на 90 градусов относительно рукоятки. Станут хорошим решением для рабочих ситуаций, когда крепеж располагается в узкой нише, и подлезть к нему пистолетным аналогом не представляется возможным.



Приведенные в списке виды, помимо пистолетных, слабо представлены на рынке и подходят скорее для решения нетипичных проблем. С большинством работ справятся стандартные пистолетные модели, и именно по этой причине наш топ шуруповертов на 18 Вольт полностью состоит из них.

Лучшие фирмы шуруповертов с аккумулятором на 18В

То, под какой торговой маркой выпускается инструмент, сказывается на качестве сборки, сфере эксплуатации, количестве сервисных центров, сложности поиска запчастей и комплектующих и, конечно же, цене. Понимая важность данного критерия, мы уделим внимание брендам, оборудование которых вошло в рейтинг 18-Вольтовых шуруповертов.





Metabo. По мнению многих экспертов, производитель выпускает лучший строительный инструмент, которых становится верным помощником многим мастерам. Цена оборудования соответствует, но покупатели отмечают, что надежность и функциональность стоят каждого потраченного рубля. Makita. За счет демократичной ценовой политики купить 18-Вольтовый шуруповёрт японской фирмы смогут как опытные строители, так и рядовые пользователи. В рейтинге нашлось место моделям и для тех, и для других. Кроме дрелей, фирма выпускает широкий ассортимент профессионального оборудования (не только работающего от аккумулятора, но и сетевого): болгарки, рубанки, отбойные молотки и т.д. DeWALT. Американские шуруповерты пользуются спросом среди представителей профессий, в которых ценится мощность. Дрели данной марки активно применяются в строительных работах. Компания производит и другой инструмент, работающий от аккумулятора: перфораторы, лобзики, штроборезы, фрезеры. BOSCH. В рейтинг вошли два прибора этой немецкой компании – модели из синей линейки, рассчитанной на опытных электриков и монтажников. Помимо инструментов от аккумулятора, фирма производит сетевое оборудование. Stanley. Одни из лучших дрелей в соотношении цена-качество для полупрофессиональной и промышленной эксплуатации. Возможное назначение: строительство, DIY, монтаж. Техника фирмы справится с длительными периодами работы по закручиванию и сверлению. Вихрь. Российская компания выпускает на рынок добротный инструмент с аккумулятором, который станет хорошим приобретением для задач с упрощенной интенсивностью. Также пригодится в качестве запасной дрели на производстве. Patriot. Выбор шуруповерта 18 Вольт для домашнего использования не обходится без рассмотрения данной фирмы. Благодаря многочисленным возможностям регулировки и вращательного усилия, достаточного для того, чтобы создавать отверстия в гипсокартоне и закручивать шурупы, продукция марки подойдет для работ дома, в гараже и на даче. Интерскол. Дополним рейтинг еще одним отечественным производителем. Тестирование показывает, что дрели Интерскол не рассчитаны на суровые условия, но их вполне достаточно для решения бытовых задач. Полезные особенные, такие как лампа и регулировка ступеней крутящего момента, расширяют сферу эксплуатации. Kolner. Под торговой маркой из Германии выпускаются достаточно надежные инструменты, ориентированные на домашние работы. Благодаря демократичной стоимости позволить себе такую дрель сможет любой энтузиаст. P.I.T. Доступные электроприборы, зарекомендовавшие себя среди домашних мастеров за счет достаточно высокой мощности, простоты и удобства использования, достойной комплектации. Ставр. Продукция бренда получила признание любителей и профессионалов в России и странах ближнего зарубежья. Электроприборы компании хороши надежностью и повышенным ресурсом, обеспечивающими длительный срок эксплуатации.

Рейтинг недорогих шуруповертов 18 Вольт

В топ лучших шуруповертов 18 Вольт вошли электроприборы стоимостью до 7 тысяч рублей. Модели, которые мы приведем, просты в использовании, надежны и имеют стандартные характеристики. Они станут верными помощниками в быту.

Kolner KCD 18/2-2L

Открывает рейтинг недорогих шуруповертов 18 Вольт немецкий инструмент, который используется в бытовых работах и в качестве дополнительного на промышленных объектах.





Преимущества:

Недорогой шуруповерт с аккумулятором обладает малым весом и характерен удобством удержания. Последнему способствуют нескользящие накладки.

Модель характерна хорошим показателем числа оборотов. Он делает эффективным закручивание шурупов.

Над креплением для аккумулятора расположена металлическая скоба, позволяющая повесить технику на пояс.

Недостатки:

Многие аккумуляторные 18-Вольтовые шуруповерты, вошедшие в рейтинг, оснащены блокировкой шпинделя, за счет которой менять оснастку значительно проще. В данной модели это конструктивное решение отсутствует.

P.I.T. PSR 18-D1

Хороший аккумуляторный инструмент для работ невысокой интенсивности. Будет полезен при сборке мебели, в монтаже и ремонте.





Преимущества:

Ремешок на кисть руки, благодаря которому прибор с меньшей вероятностью выпадет в процессе эксплуатации.

Поставляется с пластиковым чемоданчиком, двумя АКБ и зарядным устройством.

Как и лучшие модели аккумуляторного электроинструмента, оснащен светодиодным фонариком, облегчающим работу при слабом освещении.

Недостатки:

Отсутствует крепление под биту.

Интерскол ДА-18ЭР 536

Лучший шуруповерт 18 Вольт среди отечественных моделей выделяется преимущественно за счет достойного комплекта поставки. Кроме кейса, батарейных блоков и ЗУ, в него вошел набор бит и сверл.





Преимущества:

Российский шуруповерт с аккумулятором оснащен резиновыми накладками на ручке, делающими удержание удобнее и надежнее.

Индикация зарядки аккумулятора позволит контролировать емкость.

Автоматическое отключение мотора при перегрузке.

Недостатки:

Переключатель скоростей не всегда доходит до упора.

Короткий патрон.

PATRIOT BR 181UES

Аккумуляторный шуруповерт с подсветкой можно рассмотреть в качестве техники для домашних и дачных работ.





Преимущества:

Аккумуляторный инструмент обладает продуманной эргономикой корпуса: в нем есть отверстия для отвода горячего воздуха, крепление под дополнительную биту, металлическая клипса для пояса.

Электроинструмент от аккумулятора оснащен индикацией заряда батарейного блока.

Есть LED-фонарик, подсвечивающий рабочую область.

Недостатки:

Некоторые пользователи жалуются на слабый зажим узкой рабочей оснастки.

Ненадежный магнит для биты.

ВИХРЬ ДА-18Л-2К 72/14/9

Аккумуляторный мини шуруповерт совмещает компактность и мощность, что делает его одной из лучших «рабочих лошадок» для дома.





Преимущества:

Малые габариты литий-ионного аккумулятора позволят использовать его в труднодоступных местах.

Достаточно большой крутящий момент для электроинструмента бытового класса – 45 Н*м.

Прибор удобен в удержании.

Недостатки:

Небольшое количество ступеней крутящего момента.

Непрочный кейс.

Ставр ДА-18Л

Бюджетный российский прибор подойдет для несложных монтажных и электротехнических работ. Использовать модель комфортно за счет продуманного корпуса с большим количеством дополнительных элементов.





Преимущества:

Аккумуляторный шуруповерт для дома оснащен прорезиненными вставками, которые смогут амортизировать удар в случае падения. Часть элементов размещена на рукоятке.

В стандартной комплектации электроинструмент поставляется с аккумулятором на 2 А*ч, что гарантирует продолжительное время использования.

Недостатки:

Поставляется без дополнительного АКБ.

Долгая подзарядка.

Шуруповерт 18 Вольт: рейтинг по цене/качеству

Топ аккумуляторных шуруповертов на 18 Вольт полупрофессионального класса полностью состоит из продукции зарубежных производителей из Японии, Америки и Германии. Современные технологии и стабильное энергопотребление гарантируют продуктивную работу.

Модель Max крутящий момент (Н*м) Число оборотов на холостом ходу Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Блокировка шпинделя Размер зажимаемой оснастки (мм) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Metabo BS 18 L 50 0-450 / 0-1800 20 / 10 Есть 1.5-13 1.6 9 999 Metabo BS 18 48 0-450 / 0-1600 20 / 10 Есть 1-10 1.3 8 699 Makita DF457DWE 42 0-400 / 0-1400 36 / 13 Есть 1-13 1.7 12 138 DeWALT DCD771D2 42 0-450 / 0-1500 30 / 13 Есть 1.5-13 1.5 12 904 DeWALT DCD777D2T 65 0-500 / 0-1750 30 / 13 Есть 1.5-13 1.15 15 890 BOSCH GSR 180-LI 54 0-500 / 0-1900 35 / 10 Есть 1.5-13 3.21 10 999

Metabo BS 18 L

Электроинструмент станет достойным выбором профессиональных электриков и монтажников. Обладает высоким качеством сборки и внушительной силой затяжки.





Преимущества:

На корпусе есть светодиодная подсветка.

Модель поставляется со скобой для пояса.

Качественная сборка гарантирует длительный срок службы электроприбора.

Небольшие размеры аккумулятора.

Недостатки:

Лучшие шуруповерты 18В полупрофессионального класса рассчитаны на работу под высокими нагрузками. Некоторые обладатели данной модели указывают, что при интенсивном использовании устройство греется.

Metabo BS 18

Легкий и компактный электроприбор подойдет для широкого спектра задач, а комплектация с кейсом, зарядкой и батарейными блоками позволит начать использование прямо из коробки.





Преимущества:

Шуруповерт с литиевым аккумулятором имеет малый вес, который составляет всего 1.3 кг.

Достоинством аккумуляторов можно назвать фирменную технологию Ultra-M, которая гарантирует максимальную энергоэффективность и долговечность.

Выбирать степень натяжения можно среди 20 ступеней.

Недостатки:

Отсутствие индикатора подзарядки.

Слабая яркость подсветки.

Makita DF457DWE

Шуруповерт на 18 Вольт вошел в рейтинг аккумуляторных инструментов по соотношению цены и качества благодаря высокой производительности и удобству использования. Длительную работу упрощает быстрая зарядка АКБ.





Преимущества:

Лучший шуруповерт 18V обладает удобной рукояткой.

Есть кейс, облегчающий перевозку и хранение.

Батарейные блоки долго держат и быстро восполняют заряд.

Недостатки:

Шуруповерт обладает не самыми удобными зажимами под биты.

DeWALT DCD771D2

Среди сильных сторон шуруповерта выделяют качество патрона и эргономичность корпуса. В инструменте есть все необходимое для задач повышенной интенсивности.





Преимущества:

Шуруповерт вошел в рейтинг полупрофессиональных моделей благодаря конструкции редуктора: он оснащен цельнометаллическими шестернями, ощутимо повышающими надежность.

Большая емкость комплектного аккумулятора делает возможными продолжительные рабочие сессии.

Недостатки:

Шуруповерт может показаться тяжелым для работ с кровлей.

Неудобен в труднодоступных местах.

DeWALT DCD777D2T

Продолжим топ шуруповертов 18 В действительно мощной моделью из Америки. Однозначным достоинством является бесщеточный двигатель: он облегчает обслуживание и экономит потребление энергии.





Преимущества:

Лучшая дрель шуруповерт 18 Вольт, несмотря на высокий крутящий момент, обладает малым весом. Грамотная развесовка только повышает впечатление от удержания устройства в руке.

Наличие дополнительного аккумулятора в комплекте.

Недостатки:

У шуруповерта отсутствует скоба для ношения на поясе.

На корпусе нет ниши под биту.

BOSCH GSR 180-LI

За счет высокого усилия затяжки электроприбор справится со сверлением крупных отверстий в дереве, чем заинтересует столяров и сборщиков мебели.





Преимущества:

Шуруповерт с аккумулятором легок в обслуживании: менять угольные щетки можно в домашних условиях.

Комплектуется двумя аккумуляторами, что способно повысить производительность.

Возможность подстраивать частоту вращения под конкретные задачи.

Недостатки:

Шуруповерт от аккумулятора поставляется с непрочным кейсом.

Лучший профессиональный аккумуляторный шуруповерт 18 вольт

В данный топ 18-Вольтовых шуруповертов от аккумулятора попали лучшие электроинструменты, приобретать которые стоит для самых сложных и требовательных к мощности работ на производстве и строительных объектах.

DeWALT DCF620D2K

Начнем рейтинг профессиональных моделей необычным аккумуляторным инструментом, который предназначен для максимально быстрой установки элементов крепежа.





Преимущества:

Шуруповерт от аккумулятора оснащен механизмом автоматической подачи шурупов.

Бесщеточный электродвигатель повышает ресурс оборудования.

Регулирование габаритов используемых саморезов.

Недостатки:

Несмотря на высокую позицию в рейтинге, данный инструмент с аккумулятором имеет узкую направленность: он не подойдет для сверления.

Если сравнить шуруповерты 18 В, представленные ранее, данный образец обладает внушительным весом.

Metabo BS 18 L BL

Если верить отзывам клиентов, стоимость модели полностью оправдана бесщеточным движком, компактностью, минимальным нагревом, качественным патроном.





Преимущества:

Немецкий шуруповерт с аккумулятором работает за счет бесщеточного мотора, гарантирующего повышенную производительность.

Аккумулятор оснащен светодиодной индикацией заряда, позволяющей отслеживать оставшееся время работы.

Динамический тормоз двигателя повышает точность сверления.

Недостатки:

Малоэффективная подсветка.

DeWALT DCD796P2

Бесщеточный аккумуляторный шуруповерт обладает ударным механизмом, благодаря которому справится с твердыми материалами.





Преимущества:

Аккумуляторный шуруповерт сверлит кирпич, камень и бетонные конструкции.

Над разъемом под аккумулятор размещена скоба для фиксации прибора на поясе.

Компактные габариты аккумулятора.

Недостатки:

Тяжелый, особенно при установке ёмких АКБ.

Батареи незначительно люфтят.

STANLEY SBH20D2K

Достойная модель для строительства и ремонта позволит сверлить кирпичную кладку и бетон. Этому способствуют бесщеточный мотор и механизм удара.





Преимущества:

Аккумуляторный шуруповерт удобно держать благодаря мягким накладкам.

Прочный внешний корпус аккумулятора защищает внутренние узлы от механических повреждений.

Недостатки:

Модель может показаться увесистой.

Нет индикации заряда аккумулятора.

Makita DDF458RFE

Профессиональный аккумуляторный шуруповерт поставляется с дополнительной рукоятка, которая повысит контроль удержания. Это поможет совладать с высокой производительностью инструмента.





Преимущества:

Если выбирать, какой шуруповерт с напряжением аккумулятора 18 Вольт лучше справляется со сверлением твердых поверхностей, данная модель однозначно заслуживает внимания: ее крутящий момент достигает 91 Н*м.

Рядом с аккумулятором есть скоба для удержания на рабочем поясе.

Регулировка затяжки 21-ступенчатым переключателем.

Недостатки:

Инструмент тяжелый, что можно объяснить силой затяжки.

Комплектные АКБ быстро разряжаются.

Bosch GSR 18V-60 C 0.601.9G1.100

Безударный аккумуляторный шуруповерт заслуживает внимания, если вы регулярно работаете на выезде, но, в то же время, цените мощность.





Преимущества:

Аккумуляторный инструмент вошел в рейтинг благодаря высокой производительности.

Удобная и эргономичная рукоятка.

Бесщеточный электромотор.

Недостатки: