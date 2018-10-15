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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530
4.1
10
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530
    Арт. X1048041302398
    4.1
    10
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302398
      4.1
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		48
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 Li 602116530 оснащен быстрозажимным патроном для удобства замены оснастки. Встроенная подсветка даёт возможность работать в тёмных помещениях. 20 положений установки крутящего момента + ступень сверления обеспечивают универсальность применения. Данная модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Регулировка крутящего момента: 0.8-5 Нм
        • Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 "-20 UNF
        • Дополнительный аккумулятор - для непрерывной работы
        • Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки