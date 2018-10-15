Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530
Арт. X1048041302398
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|48
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 Li 602116530 оснащен быстрозажимным патроном для удобства замены оснастки. Встроенная подсветка даёт возможность работать в тёмных помещениях. 20 положений установки крутящего момента + ступень сверления обеспечивают универсальность применения. Данная модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Регулировка крутящего момента: 0.8-5 Нм
- Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 "-20 UNF
- Дополнительный аккумулятор - для непрерывной работы
- Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки