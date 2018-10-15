Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116530

Преимущества

Регулировка крутящего момента: 0.8-5 Нм

Резьба сверлильного шпинделя: 1/2 "-20 UNF

Дополнительный аккумулятор - для непрерывной работы

Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 Li 602116530 оснащен быстрозажимным патроном для удобства замены оснастки. Встроенная подсветка даёт возможность работать в тёмных помещениях. 20 положений установки крутящего момента + ступень сверления обеспечивают универсальность применения. Данная модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.