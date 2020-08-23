Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
4.7
26
6 490 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481
Арт. О00000007724
4.7
26
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000007724
4.7
26

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
29
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Набор сверл Metabo 627151, HSS-R, 1-10 мм, 19 штук
1 199 ₽
5.0
Набор сверл Metabo 627151, HSS-R, 1-10 мм, 19 штук
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Набор бит DeWalt IMPACT TORSION DT70560T-QZ, 32 шт.
1 699 ₽
2 220 ₽
Набор бит DeWalt IMPACT TORSION DT70560T-QZ, 32 шт.
  • -521 ₽
Бита PH-2 Практика Профи 035-714, 50 мм, 2 штуки
175 ₽
Бита PH-2 Практика Профи 035-714, 50 мм, 2 штуки
Бита Практика Эксперт 037-077, PH2х50 мм
140 ₽
Бита Практика Эксперт 037-077, PH2х50 мм
Набор бит Cutop Profi 83-338, PH2х50 мм, 2 шт.
170 ₽
Набор бит Cutop Profi 83-338, PH2х50 мм, 2 шт.
Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
340 ₽
5.0
Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
13 167 ₽
3.7
Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
7 387 ₽
4.5
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
  • Персональная скидка
Набор бит для шуруповерта Metabo 630419000, 9 штук
Нет в наличии
5.0
Набор бит для шуруповерта Metabo 630419000, 9 штук
Смотреть
Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
Нет в наличии
5.0
Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
Смотреть
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Нет в наличии
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 применяется для заворачивания крепежа и сверления отверстий в древесине, металле. Источником питания является литий-ионный аккумулятор напряжением 18 В. Возможность регулировки скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. Встроенная подсветка освещает пространство при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю смену оснастки.

    Преимущества

    • Быстрая зарядка аккумулятора
    • Надежный двухскоростной редуктор
    • Система защиты аккумулятора BSC
    • Быстрозажимной патрон ускоряет замену оснастки
    • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip для удобного хвата PATRIOT BR 181UES 180201481
    • Реверс позволяет безопасно извлечь сверло из материала
    • Увеличенная аккумуляторная батарея с противоскользящим покрытием
    • UES - единая аккумуляторная платформа, позволяющая подключаться к разным инструментам и устройствам благодаря общему замковому соединению
    • Литий-ионная технология без саморазряда и эффекта памяти