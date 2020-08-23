Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)

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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481
Арт. О00000007724
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|29
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 применяется для заворачивания крепежа и сверления отверстий в древесине, металле. Источником питания является литий-ионный аккумулятор напряжением 18 В. Возможность регулировки скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. Встроенная подсветка освещает пространство при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю смену оснастки.
Преимущества
- Быстрая зарядка аккумулятора
- Надежный двухскоростной редуктор
- Система защиты аккумулятора BSC
- Быстрозажимной патрон ускоряет замену оснастки
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip для удобного хвата PATRIOT BR 181UES 180201481
- Реверс позволяет безопасно извлечь сверло из материала
- Увеличенная аккумуляторная батарея с противоскользящим покрытием
- UES - единая аккумуляторная платформа, позволяющая подключаться к разным инструментам и устройствам благодаря общему замковому соединению
- Литий-ионная технология без саморазряда и эффекта памяти