Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 (макс диаметр сверления металла 8 мм)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 181UES 180201481 применяется для заворачивания крепежа и сверления отверстий в древесине, металле. Источником питания является литий-ионный аккумулятор напряжением 18 В. Возможность регулировки скорости позволяет подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала. Встроенная подсветка освещает пространство при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю смену оснастки.

Преимущества