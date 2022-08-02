Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70

Преимущества

Высокая энергоэффективность, производительность, мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу с цифровым управлением

Широкий выбор возможных комплектаций благодаря использованию платформы АПИ

Экономичное использование ресурса аккумуляторного блока АПИ за счет высокого КПД привода

Удобно расположенная яркая подсветка рабочей зоны

Двухскоростной редуктор

Блокировка шпинделя

Управление скоростью вращения нажатием на курок

Уменьшенный вес позволяют использовать дрель-шуруповерт для работы в стесненных условиях

Индикатор уровня остаточного заряда

Моноблочная бестрансформаторная часовая зарядка

Укороченный одномуфтовый бесключевой патрон

Эргономичная обрезиненная рукоятка

Бесщеточная профессиональная аккумуляторная двухскоростная дрель-шуруповерт, самая легкая в своем классе, всего 1,2кг без батареи. Модель с бесщеточным вентильным двигателем оптимально сбалансирована по весу, размерам и мощности для выполнения больших объемов работ с крепежом, сверления отверстий и выполнения сопутствующих работ. Li-ion слайдерный аккумуляторный блок АПИ обеспечивает широкий выбор емкостей батареи в зависимости от поставленных задач, запас энергии, достаточный для выполнения любых работ и неизменно высокую энергоэффективность. Использование модернизированного вентильного (бесщеточного) двигателя с цифровым управлением позволило получить энергетические характеристики машины, значительно превосходящие характеристики аналогичных дрелей-шуруповертов в своем ценовом диапазоне. Это позволяет выполнять значительно больше работы на одном заряде и таким образом увеличить ресурс аккумуляторного блока на 30%