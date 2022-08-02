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Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
4.0
1
6 490 ₽
7 290 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
    Арт. О00000042051
    4.0
    1
    Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
    Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
    Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
    Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
    Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
    Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
    Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
    Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
    Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
      Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
      Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
      Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
      Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
      Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
      Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
      Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
      Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
      Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70

      Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70

      • -800 ₽
      6 490 ₽
      7 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000042051
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		42
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      • -800 ₽
      6 490 ₽
      7 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бесщеточная профессиональная аккумуляторная двухскоростная дрель-шуруповерт, самая легкая в своем классе, всего 1,2кг без батареи. Модель с бесщеточным вентильным двигателем оптимально сбалансирована по весу, размерам и мощности для выполнения больших объемов работ с крепежом, сверления отверстий и выполнения сопутствующих работ. Li-ion слайдерный аккумуляторный блок АПИ обеспечивает широкий выбор емкостей батареи в зависимости от поставленных задач, запас энергии, достаточный для выполнения любых работ и неизменно высокую энергоэффективность. Использование модернизированного вентильного (бесщеточного) двигателя с цифровым управлением позволило получить энергетические характеристики машины, значительно превосходящие характеристики аналогичных дрелей-шуруповертов в своем ценовом диапазоне. Это позволяет выполнять значительно больше работы на одном заряде и таким образом увеличить ресурс аккумуляторного блока на 30%

        Преимущества

        • Высокая энергоэффективность, производительность, мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу с цифровым управлением
        • Широкий выбор возможных комплектаций благодаря использованию платформы АПИ
        • Экономичное использование ресурса аккумуляторного блока АПИ за счет высокого КПД привода
        • Удобно расположенная яркая подсветка рабочей зоны
        • Двухскоростной редуктор
        • Блокировка шпинделя
        • Управление скоростью вращения нажатием на курок
        • Уменьшенный вес позволяют использовать дрель-шуруповерт для работы в стесненных условиях
        • Индикатор уровня остаточного заряда
        • Моноблочная бестрансформаторная часовая зарядка
        • Укороченный одномуфтовый бесключевой патрон
        • Эргономичная обрезиненная рукоятка