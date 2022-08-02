Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
Арт. О00000042051
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол МиниМАКС ДА-10/18В 709.2.2.70
Арт. О00000042051
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|42
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Бесщеточная профессиональная аккумуляторная двухскоростная дрель-шуруповерт, самая легкая в своем классе, всего 1,2кг без батареи. Модель с бесщеточным вентильным двигателем оптимально сбалансирована по весу, размерам и мощности для выполнения больших объемов работ с крепежом, сверления отверстий и выполнения сопутствующих работ. Li-ion слайдерный аккумуляторный блок АПИ обеспечивает широкий выбор емкостей батареи в зависимости от поставленных задач, запас энергии, достаточный для выполнения любых работ и неизменно высокую энергоэффективность. Использование модернизированного вентильного (бесщеточного) двигателя с цифровым управлением позволило получить энергетические характеристики машины, значительно превосходящие характеристики аналогичных дрелей-шуруповертов в своем ценовом диапазоне. Это позволяет выполнять значительно больше работы на одном заряде и таким образом увеличить ресурс аккумуляторного блока на 30%
Преимущества
- Высокая энергоэффективность, производительность, мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу с цифровым управлением
- Широкий выбор возможных комплектаций благодаря использованию платформы АПИ
- Экономичное использование ресурса аккумуляторного блока АПИ за счет высокого КПД привода
- Удобно расположенная яркая подсветка рабочей зоны
- Двухскоростной редуктор
- Блокировка шпинделя
- Управление скоростью вращения нажатием на курок
- Уменьшенный вес позволяют использовать дрель-шуруповерт для работы в стесненных условиях
- Индикатор уровня остаточного заряда
- Моноблочная бестрансформаторная часовая зарядка
- Укороченный одномуфтовый бесключевой патрон
- Эргономичная обрезиненная рукоятка