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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.1.2.70
5.0
1
8 220 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.1.2.70
    Арт. О00000034822
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.1.2.70
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.1.2.70
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.1.2.70
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.1.2.70
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.1.2.70
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.1.2.70
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.1.2.70
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.1.2.70
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.1.2.70
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.1.2.70

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.1.2.70

      8 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034822
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		45
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      8 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-13/18ВК 575.2.2.70 предназначена для строительных, ремонтных, отделочных работ. Комплектуется двумя аккумуляторами напряжением 18 В. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность и производительность. Встроенный светодиод оптимально подсвечивает рабочую область при эксплуатации инструмента в слабоосвещенных помещениях.

        Преимущества

        • Высокий КПД привода
        • Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
        • Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями
        • Мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу
        • Компактные размеры для удобства работы в труднодоступных местах
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки