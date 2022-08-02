Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.1.2.70

Преимущества

Высокий КПД привода

Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки

Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями

Мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу

Компактные размеры для удобства работы в труднодоступных местах

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Кейс для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-13/18ВК 575.2.2.70 предназначена для строительных, ремонтных, отделочных работ. Комплектуется двумя аккумуляторами напряжением 18 В. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность и производительность. Встроенный светодиод оптимально подсвечивает рабочую область при эксплуатации инструмента в слабоосвещенных помещениях.