Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18ВК 575.1.2.70
Арт. О00000034822
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|45
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-13/18ВК 575.2.2.70 предназначена для строительных, ремонтных, отделочных работ. Комплектуется двумя аккумуляторами напряжением 18 В. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность и производительность. Встроенный светодиод оптимально подсвечивает рабочую область при эксплуатации инструмента в слабоосвещенных помещениях.
Преимущества
- Высокий КПД привода
- Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями
- Мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу
- Компактные размеры для удобства работы в труднодоступных местах
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Кейс для удобства хранения и транспортировки