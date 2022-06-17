Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.4.1.70 применяется для закручивания шурупов и саморезов и сверлильных работ. Ударный режим позволяет эффективно справляться со сверлением твердых материалов. Бесщеточный двигатель увеличивает рабочий ресурс инструмента. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на пусковую клавишу, что обеспечивает удобство выполнения некоторых работ, например наживления саморезов, или аккуратное засверливание.

Преимущества