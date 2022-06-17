Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.4.1.70
Арт. О00000014144
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|60
|
Тип
|аккумуляторный, ударный
|
Тип двигателя
|бесщеточный
С этим товаром смотрят
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.4.1.70 применяется для закручивания шурупов и саморезов и сверлильных работ. Ударный режим позволяет эффективно справляться со сверлением твердых материалов. Бесщеточный двигатель увеличивает рабочий ресурс инструмента. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на пусковую клавишу, что обеспечивает удобство выполнения некоторых работ, например наживления саморезов, или аккуратное засверливание.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
- Экономичное использование ресурса за счет высокого КПД привода
- Эквивалентная емкость на 30% больше за счет повышенного КПД вентильного двигателя с цифровым управлением
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями
- Цельнометаллическим патроном с блокировкой шпинделя
- Функция осевого удара для сверления камня
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Кейс для удобства хранения и транспортировки Интерскол ДАУ-13/18В 574.4.1.70