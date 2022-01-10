Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ВК 573.2.2.70
Арт. О00000031731
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|45
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ВК 573.2.2.70 применяется для закручивания шурупов и саморезов и сверлильных работ. Ударный режим позволяет эффективно справляться со сверлением твердых материалов. Бесщеточный двигатель увеличивает рабочий ресурс инструмента. Готов к любым условиям. Подсветка обеспечивает отличный обзор рабочей зоны без теней даже при слабом освещение.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями
- Цельнометаллический патрон с блокировкой шпинделя
- Функция осевого удара для сверления камня
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Кейс для удобства хранения и транспортировки