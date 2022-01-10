Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры

Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями

Цельнометаллический патрон с блокировкой шпинделя

Функция осевого удара для сверления камня

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

Кейс для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18ВК 573.2.2.70 применяется для закручивания шурупов и саморезов и сверлильных работ. Ударный режим позволяет эффективно справляться со сверлением твердых материалов. Бесщеточный двигатель увеличивает рабочий ресурс инструмента. Готов к любым условиям. Подсветка обеспечивает отличный обзор рабочей зоны без теней даже при слабом освещение.