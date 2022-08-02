Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К
Арт. О00000041506
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|30
|
Тип двигателя
|щеточный
- Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К - оснащена быстрозажимным патроном, благодаря чему менять оснастку легко и быстро. Регулировка крутящего момента и режим сверления позволяют выбрать оптимальный режим работы. Прорезиненная рукоятка и ремешок обеспечивают комфортную работу. Данная модель поставляется в пластиковом кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Регулировка крутящего момента + режим сверления позволяют выбрать необходимый режим работы
- Прорезиненная рукоять - для комфортной работы
- Кейс - для удобного хранения и транспортировки инструмента.