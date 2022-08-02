Преимущества

Регулировка крутящего момента + режим сверления позволяют выбрать необходимый режим работы

Прорезиненная рукоять - для комфортной работы

Кейс - для удобного хранения и транспортировки инструмента.

Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К - оснащена быстрозажимным патроном, благодаря чему менять оснастку легко и быстро. Регулировка крутящего момента и режим сверления позволяют выбрать оптимальный режим работы. Прорезиненная рукоятка и ремешок обеспечивают комфортную работу. Данная модель поставляется в пластиковом кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.