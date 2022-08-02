Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К
5.0
1
3 890 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К
    Арт. О00000041506
    5.0
    1
    Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К
    Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К
    Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К
    Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К
    Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К
    Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К
      Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К
      Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К
      Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К
      Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К
      Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К
      Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К

      Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К

      3 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041506
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      3 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель аккумуляторная Энергомаш ДШ-18К - оснащена быстрозажимным патроном, благодаря чему менять оснастку легко и быстро. Регулировка крутящего момента и режим сверления позволяют выбрать оптимальный режим работы. Прорезиненная рукоятка и ремешок обеспечивают комфортную работу. Данная модель поставляется в пластиковом кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Регулировка крутящего момента + режим сверления позволяют выбрать необходимый режим работы
        • Прорезиненная рукоять - для комфортной работы
        • Кейс - для удобного хранения и транспортировки инструмента.