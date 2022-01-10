Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800 предназначена для выполнения сложных задач. Благодаря наличию быстрозажимного патрона оснастка легко и быстро заменяется. Число оборотов можно регулировать в зависимости от особенностей материала. Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает эффективное освещение рабочей области.

Преимущества