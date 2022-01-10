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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
5.0
1
32 699 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
    Арт. О00000006887
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800

      32 699 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006887
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      32 699 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800 предназначена для выполнения сложных задач. Благодаря наличию быстрозажимного патрона оснастка легко и быстро заменяется. Число оборотов можно регулировать в зависимости от особенностей материала. Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает эффективное освещение рабочей области.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Небольшой вес Metabo BS 18 L BL 602326800 снижает энергоемкость работы
        • Аккумуляторы LiHD - невероятно высокая мощность, продолжительное время работы и длительный срок эксплуатации
        • 2 аккумулятора - для работы без простоев
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки