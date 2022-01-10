Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800
Арт. О00000006887
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 602326800 предназначена для выполнения сложных задач. Благодаря наличию быстрозажимного патрона оснастка легко и быстро заменяется. Число оборотов можно регулировать в зависимости от особенностей материала. Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает эффективное освещение рабочей области.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Небольшой вес Metabo BS 18 L BL 602326800 снижает энергоемкость работы
- Аккумуляторы LiHD - невероятно высокая мощность, продолжительное время работы и длительный срок эксплуатации
- 2 аккумулятора - для работы без простоев
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки