Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Impuls 602145910

Преимущества

Защита от перегрева

Время заряда составляет 30 минут

Резьба сверлильного шпинделя: 1/2" - 20 UNF

Прочные аккумуляторные блоки с индикацией заряда

Для серийного закручивания шурупов инструмент оснащен функцией тормоза двигателя

Две рукоятки - для надежного удержания аккумуляторного винтоверта при работе

Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы

Аккумуляторный винтовёрт Metabo BS 18 LTX Impuls 602145910 используется для ввинчивания крепежных элементов, сверления отверстий в дереве или металле. Благодаря быстрозажимному патрону менять насадки легко и просто. Двигатель работает в двухскоростных режимах: 400 и 1400 об/мин. Выбрать одну из двух скоростей удобно благодаря наличию переключателя передач. Мягкие накладки на рукоятке обеспечивают комфортную работу оператора. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.