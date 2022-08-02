Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Impuls 602145910
Арт. Х12713262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|96
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный винтовёрт Metabo BS 18 LTX Impuls 602145910 используется для ввинчивания крепежных элементов, сверления отверстий в дереве или металле. Благодаря быстрозажимному патрону менять насадки легко и просто. Двигатель работает в двухскоростных режимах: 400 и 1400 об/мин. Выбрать одну из двух скоростей удобно благодаря наличию переключателя передач. Мягкие накладки на рукоятке обеспечивают комфортную работу оператора. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Защита от перегрева
- Время заряда составляет 30 минут
- Резьба сверлильного шпинделя: 1/2" - 20 UNF
- Прочные аккумуляторные блоки с индикацией заряда
- Для серийного закручивания шурупов инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
- Две рукоятки - для надежного удержания аккумуляторного винтоверта при работе
- Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы