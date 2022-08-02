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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Impuls 602145910
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Impuls 602145910
    Арт. Х12713262
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Impuls 602145910
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Impuls 602145910
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Impuls 602145910
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Impuls 602145910

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX Impuls 602145910

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713262
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		96
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный винтовёрт Metabo BS 18 LTX Impuls 602145910 используется для ввинчивания крепежных элементов, сверления отверстий в дереве или металле. Благодаря быстрозажимному патрону менять насадки легко и просто. Двигатель работает в двухскоростных режимах: 400 и 1400 об/мин. Выбрать одну из двух скоростей удобно благодаря наличию переключателя передач. Мягкие накладки на рукоятке обеспечивают комфортную работу оператора. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Защита от перегрева
        • Время заряда составляет 30 минут
        • Резьба сверлильного шпинделя: 1/2" - 20 UNF
        • Прочные аккумуляторные блоки с индикацией заряда
        • Для серийного закручивания шурупов инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
        • Две рукоятки - для надежного удержания аккумуляторного винтоверта при работе
        • Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы