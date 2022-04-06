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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500
    Арт. X1048041302467
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302467
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		110
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500 оснащен мощным 4-полюсным двигателем Metabo 4, который повышает производительность инструмента и позволяет еще быстрее сверлить отверстия и закручивать крепеж. Инструмент работает на аккумуляторном блоке емкостью 5.2 А*ч и не нуждается в подзарядке на 75% дольше предыдущих моделей. Благодаря системе Metabo "Quick" можно легко и быстро сменить крепление инструмента и оснастку, а насадка PowerX3 для большого крутящего момента выручает в сложных условиях, увеличивая мощность винтоверта в три раза.

        Преимущества

        • Насадка с большим крутящим моментом PowerX3 (120 Нм) помогает в сложных условиях, увеличивая мощность машины в три раза
        • Мощный 4-полюсный двигатель Metabo 4 увеличивает скорость сверления и закручивания
        • Можно работать вез винтоверта благодаря шпинделю с внутренним шестигранником для винтовертных насадок
        • Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
        • Подсветка рабочей зоны выручает в слабоосвещенных помещениях
        • Индикаторы мощности показывают степень заряженности аккумулятора
        • Многофункциональная система контроля Ultra-M защищает машину и аккумуляторный блок
        • Технология Ultra-M рационально управляет аккумуляторными батареями долговечных аккумуляторных блоков