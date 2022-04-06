Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500

Преимущества

Насадка с большим крутящим моментом PowerX3 (120 Нм) помогает в сложных условиях, увеличивая мощность машины в три раза

Мощный 4-полюсный двигатель Metabo 4 увеличивает скорость сверления и закручивания

Можно работать вез винтоверта благодаря шпинделю с внутренним шестигранником для винтовертных насадок

Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения

Подсветка рабочей зоны выручает в слабоосвещенных помещениях

Индикаторы мощности показывают степень заряженности аккумулятора

Многофункциональная система контроля Ultra-M защищает машину и аккумуляторный блок

Технология Ultra-M рационально управляет аккумуляторными батареями долговечных аккумуляторных блоков

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500 оснащен мощным 4-полюсным двигателем Metabo 4, который повышает производительность инструмента и позволяет еще быстрее сверлить отверстия и закручивать крепеж. Инструмент работает на аккумуляторном блоке емкостью 5.2 А*ч и не нуждается в подзарядке на 75% дольше предыдущих моделей. Благодаря системе Metabo "Quick" можно легко и быстро сменить крепление инструмента и оснастку, а насадка PowerX3 для большого крутящего момента выручает в сложных условиях, увеличивая мощность винтоверта в три раза.