Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500
Арт. X1048041302467
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|110
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX-X3 Quick 602201500 оснащен мощным 4-полюсным двигателем Metabo 4, который повышает производительность инструмента и позволяет еще быстрее сверлить отверстия и закручивать крепеж. Инструмент работает на аккумуляторном блоке емкостью 5.2 А*ч и не нуждается в подзарядке на 75% дольше предыдущих моделей. Благодаря системе Metabo "Quick" можно легко и быстро сменить крепление инструмента и оснастку, а насадка PowerX3 для большого крутящего момента выручает в сложных условиях, увеличивая мощность винтоверта в три раза.
Преимущества
- Насадка с большим крутящим моментом PowerX3 (120 Нм) помогает в сложных условиях, увеличивая мощность машины в три раза
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo 4 увеличивает скорость сверления и закручивания
- Можно работать вез винтоверта благодаря шпинделю с внутренним шестигранником для винтовертных насадок
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Подсветка рабочей зоны выручает в слабоосвещенных помещениях
- Индикаторы мощности показывают степень заряженности аккумулятора
- Многофункциональная система контроля Ultra-M защищает машину и аккумуляторный блок
- Технология Ultra-M рационально управляет аккумуляторными батареями долговечных аккумуляторных блоков