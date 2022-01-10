Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530
Арт. X169752908
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530 оснащен 4-полюсным двигателем Metabo, который обеспечивает быстрое сверление и закручивание. Двадцать положений крутящего момента позволяют максимально точно настроиться на конкретный вид работы. Встроенная подсветка - для работы в темное время суток или при плохом освещении. Аккумуляторные блоки имеют индикацию уровня заряда.
Преимущества
- Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для инструментальных насадок отверток
- Специальная скоба - для крепления на ремень
- Функция реверса - для закручивания/откручивания крепежа
- Прочные аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Metabo Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, долгого срока службы
- Инструмент поставляется в пластмассовом чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки
- Благодаря быстрозажимному патрону замена оснастки происходит легко и быстро
- На инструменте можно выставить один из 20 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления в зависимости от выполняемой задачи
- Великолепная сопротивляемость перегрузкам, благодаря вентиляционным отверстиям для наиболее нагреваемых частей
- Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530 оснащен встроенной подсветкой, благодаря чему можно работать даже при плохом освещении