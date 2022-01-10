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Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530
    Арт. X169752908
    5.0
    1
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530
      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530
      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530
      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530
      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530
      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530
      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530

      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169752908
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530 оснащен 4-полюсным двигателем Metabo, который обеспечивает быстрое сверление и закручивание. Двадцать положений крутящего момента позволяют максимально точно настроиться на конкретный вид работы. Встроенная подсветка - для работы в темное время суток или при плохом освещении. Аккумуляторные блоки имеют индикацию уровня заряда.

        Преимущества

        • Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для инструментальных насадок отверток
        • Специальная скоба - для крепления на ремень
        • Функция реверса - для закручивания/откручивания крепежа
        • Прочные аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
        • Технология Metabo Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, долгого срока службы
        • Инструмент поставляется в пластмассовом чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки
        • Благодаря быстрозажимному патрону замена оснастки происходит легко и быстро
        • На инструменте можно выставить один из 20 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления в зависимости от выполняемой задачи
        • Великолепная сопротивляемость перегрузкам, благодаря вентиляционным отверстиям для наиболее нагреваемых частей
        • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT 602102530 оснащен встроенной подсветкой, благодаря чему можно работать даже при плохом освещении