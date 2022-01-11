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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207550 (напряжение 18 V)
5.0
3
12 850 ₽
13 399 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207550
    Арт. О00000006383
    5.0
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207550 (напряжение 18 V)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207550 (напряжение 18 V)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207550 (напряжение 18 V)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207550 (напряжение 18 V)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207550 (напряжение 18 V)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207550 (напряжение 18 V)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207550 (напряжение 18 V)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207550 (напряжение 18 V)

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207550

      • -549 ₽
      12 850 ₽
      13 399 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006383
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		48
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -549 ₽
      12 850 ₽
      13 399 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 602207550 подходит для универсального применения. Используется как для сверления отверстий, так и закручивания шурупов и винтов. Освещение рабочей зоны. Инструмент имеет встроенную подсветку, которая эффективно освещает рабочую область. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую замену оснастки. Обрезиненная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая удобный захват. 

        Преимущества

        • Для универсального применения
        • Легкий и компактный инструмент
        • Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
        • Наличие реверса
        • Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
        • Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
        • 20 ступеней крутящего момента + 1 позиция сверления
        • Двухскоростной редуктор - для работы с различными материалами
        • Встроенная подсветка рабочей зоны
        • Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, долгий срок службы (совместимость со всеми аккумуляторами Metabo 2/3/4/5.2 А*ч)
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки Metabo BS 18 602207550