Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207550 (напряжение 18 V)

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 602207550 подходит для универсального применения. Используется как для сверления отверстий, так и закручивания шурупов и винтов. Освещение рабочей зоны. Инструмент имеет встроенную подсветку, которая эффективно освещает рабочую область. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую замену оснастки. Обрезиненная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая удобный захват.

Преимущества