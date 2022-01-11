Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207550 (напряжение 18 V)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207550
Арт. О00000006383
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|48
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
С этим товаром смотрят
Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 602207550 подходит для универсального применения. Используется как для сверления отверстий, так и закручивания шурупов и винтов. Освещение рабочей зоны. Инструмент имеет встроенную подсветку, которая эффективно освещает рабочую область. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую замену оснастки. Обрезиненная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая удобный захват.
Преимущества
- Для универсального применения
- Легкий и компактный инструмент
- Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
- Наличие реверса
- Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
- Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
- 20 ступеней крутящего момента + 1 позиция сверления
- Двухскоростной редуктор - для работы с различными материалами
- Встроенная подсветка рабочей зоны
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, долгий срок службы (совместимость со всеми аккумуляторами Metabo 2/3/4/5.2 А*ч)
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки Metabo BS 18 602207550