Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I T03901

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL I + 1х5.5 Ач LiHD + ЗУ ASC 55 T03901 применяется при ремонтных и отделочных работах. Имеет импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания гладких поверхностей. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую мощность и производительность. Электронная муфта-регулятор крутящего момента Precision Stop помогает добиться точной и сверхтонкой обработки. Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит позволяет использовать инструмент без сверлильного патрона.

Преимущества