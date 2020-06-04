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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I T03901
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I T03901
    Арт. О00000010159
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I T03901
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I T03901
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I T03901
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I T03901
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I T03901
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I T03901
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I T03901
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I T03901

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I T03901

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000010159
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		120
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Аккумулятор Metabo LiHD 18В 8,0Ач 625369000
      Нет в наличии
      Аккумулятор Metabo LiHD 18В 8,0Ач 625369000
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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL I + 1х5.5 Ач LiHD + ЗУ ASC 55 T03901 применяется при ремонтных и отделочных работах. Имеет импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания гладких поверхностей. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую мощность и производительность. Электронная муфта-регулятор крутящего момента Precision Stop помогает добиться точной и сверхтонкой обработки. Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит позволяет использовать инструмент без сверлильного патрона.

        Преимущества

        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • Встроенная подсветка для освещения рабочего места
        • Реверс для безопасного извлечения сверла из материала
        • Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения Metabo BS 18 LTX BL I T03901
        • Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
        • Уникальный бесщеточный двигатель для быстрого продвижения работ и максимальной эффективности сверления и вворачивания
        • Практичный крючок для ношения на ремне и отделение для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда