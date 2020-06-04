Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I T03901
Арт. О00000010159
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|120
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|бесщеточный
С этим товаром смотрят
Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL I + 1х5.5 Ач LiHD + ЗУ ASC 55 T03901 применяется при ремонтных и отделочных работах. Имеет импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания гладких поверхностей. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую мощность и производительность. Электронная муфта-регулятор крутящего момента Precision Stop помогает добиться точной и сверхтонкой обработки. Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит позволяет использовать инструмент без сверлильного патрона.
Преимущества
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Реверс для безопасного извлечения сверла из материала
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения Metabo BS 18 LTX BL I T03901
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- Уникальный бесщеточный двигатель для быстрого продвижения работ и максимальной эффективности сверления и вворачивания
- Практичный крючок для ношения на ремне и отделение для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда